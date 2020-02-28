Зеленский созывает Верховную Раду на внеочередное заседание

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков созывает 4 марта внеочередное заседание парламента по требованию Владимира Зеленского.

Заседание должно начаться в 16 часов, об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

"Согласно Распоряжению Главы Верховной Рады Украины от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием Президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины", – говорится в сообщении.

Новость дополняется…