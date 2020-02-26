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      Разумков серьезно ссорился с Зеленским, – СМИ

      - Читати новину українською
      Разумков и Зеленский ставили друг другу ультиматумы, – СМИ / Коллаж 24 канала

      Дмитрий Разумков имел неприятный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Президент посоветовал спикеру Верховной Рады увольняться, если ему что-то не нравится.

      Причина ссоры в том, что Разумков не хочет брать на себя негатив от скандалов нардепов, об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

      Знайте больше: Есть конфликт: эксперт объяснил специфику отношений Разумкова и Зеленского

      Так, Разумков якобы хочет меньше ассоциироваться с неприятными историями, в которые попадают "слуги". Спикер хочет, чтобы активную позицию по "зашкварам" занимала партия.

      Издание отмечает, что Зеленский ответил довольно прозрачно: "Не нравится – освобождай место". Зато Разумков на все упреки в свою сторону якобы ответил: "Что-то не нравится в работе Рады – поставьте на голосование предложение снять меня с должности".

      Интересно. Согласно данным последних социологических опросов, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 26% опрошенных – по уровню доверия он стал вторым человеком в стране после Владимира Зеленского. 

      Отметим, во время предвыборной президентской кампании будущий председатель Верховной Рады стал основным публичным спикером команды Владимира Зеленского. Нынешний спикер часто появлялся на эфирах вместо нынешнего главы государства. Впоследствии Разумков возглавил избирательный список партии и получил должность спикера в парламенте. 

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Президент Украины Владимир Зеленский Верховная Рада Новости Украины Дмитрий Разумков Новости политики
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