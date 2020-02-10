Есть ли конфликт: эксперт объяснил специфику отношений Разумкова и Зеленского

Проверка властью для победной команды "Слуги народа" оказалась довольно сложным делом. Существуют ли напряженные отношения между президентом Владимиром Зеленским и председателем Верховной Рады, выяснял журналист 24 канала.

Борьба за власть внутри какой-либо партии, это естественный процесс. Но как существовать политической силе, которая объединила диаметрально разных людей? На волне увлечения решением Владимира Зеленского идти в президенты, во власть "зашло" немало лиц, которые имеют собственные амбиции.

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Монобольшинство имеет несколько групп, которые преследуют иногда противоположные интересы, следовательно конфликты здесь неизбежны. Некоторые ситуации уже стали известными обществу: противостояние в Офисе президента между двумя Андреями – Богданом и Ермаком, конфликт между группой Коломойского и "кварталовцами" и другие.

Поговаривают и о напряжении между Офисом президента и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Об этом пишут СМИ, ссылаясь при этом на источники, не желающие обнародовать собственное имя.

Существует ли конфликт между Зеленским и Разумковым?

Недавно на телеграмм-канале неподтвержденных сливов realpolitic 2.0 появилась информация о том, что Владимир Зеленский и Офис президента очень недовольны Дмитрием Разумковым. Якобы там абсолютно уверены, что он пытается играть самостоятельную игру и строить отдельный политический проект.

На других ресурсах, ссылаясь на инсайдерские источники, пишут что президент уже месяц не разговаривает с спикером Верховной Рады, из-за чего значительно страдает турборежим и инициативы Владимира Зеленского.

А вот председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что никакого конфликта между Зеленским (Офисом президента) и Разумковым не существует.

О реальных отношениях Разумкова и Зеленского могут знать очень мало людей, но срок конфликта не соответствует реальности, сказал в комментарии 24 канала политолог.

Существуют скорее определенные сложности, психологические проблемы в отношениях Разумкова с собственной фракцией, от которой он немного отошел,

– акцентирует Фесенко.



Владимир Фесенко / Фото: Главред

Эксперт отметил, что причиной недоразумения стал рынок земли.

Разумков был сторонником чтобы все шло согласно процедуре, а в Офисе президента в соответствии хотели быстрых результатов. Но в конце концов позиция Разумкова нашла большую поддержку. Также существуют и другие вопросы, где было видно, что председатель парламента несколько дистанцируется. Это возможно и дало повод для слухов о существующем конфликте. Но пока его нет, это лишь определенные тактические разногласия,

– отметил политолог.

Также на появление таких слухов повлияла и ситуация в самом Офисе президента, где разгорелось противостояние между Богданом и Ермаком.

Однако Фесенко уверен, что показательным фактом, доказывающим, что Зеленский с Разумковым в нормальных отношениях говорит то, что на дне рождения президента, Дмитрий Разумков первым поздоровил гаранта с праздником.

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