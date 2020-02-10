Чи є конфлікт: експерт пояснив специфіку відносин Разумкова та Зеленського

Перевірка владою для переможної команди "Слуги народу" виявилась доволі складною справою. Чи дійсно існує напруга між президентом Володимиром Зеленським та головою Верховної Ради, з’ясовував журналіст 24 каналу.

Боротьба за владу усередині будь-якої партії, це природній процес. Але як існувати політичній силі, яка об’єднала діаметрально різних людей? На хвилі захоплення рішенням Володимира Зеленського йти у президенти, у владу "зайшло" чимало осіб, які мають власні амбіції.

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Монобілшість має декілька груп, які переслідують іноді протилежні інтереси, отже конфлікти тут неминучі. Деякі ситуації вже стали відомими суспільству: протистояння в Офісі президента між двома Андріями – Богданом й Єрмаком, конфлікт між групою Коломойського й "кварталівцями" тощо.

Поговорюють й про напруження між Офісом президента й головою Верховної Ради Дмитром Разумковим. Про це пишуть ЗМІ, посилаючись при цьому на джерела, які не бажають оприлюднювати власне ім’я.

Чи існує конфлікт між Зеленським й Разумковим?

Нещодавно на телеграм-каналі непідтверджених зливів realpolitic 2.0 з’явилась інформація про те, що Володимир Зеленський та Офіс президента дуже незадоволені Дмитром Разумковим. Начебто там абсолютно впевнені, що він намагається грати самостійну гру і будувати окремий політичний проект.

На інших ресурсах, посилаючись на інсайдерські джерела, пишуть що президент вже місяць не розмовляє з спікером Верховної Ради, через що значно страждає турборежим й ініціативи Володимира Зеленського.

А от голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що ніякого конфлікту між Зеленським (Офісом президента) й Разумковим не існує.

Про реальні стосунки Разумкова й Зеленського можуть знати дуже мало людей, але термін конфлікт не відповідає реальності, сказав у коментарі 24 каналу політолог.

Існують скоріше певні складнощі, психологічні проблеми у стосунках Разумкова з власною фракцією, від якої він трохи відійшов,

– акцентує Фесенко.

Володимир Фесенко / Фото: Главред

Експерт зазначив, що причиною непорозуміння став ринок землі.

Разумков був прихильником аби все йшло згідно процедурі, а в Офісі президента відповідно хотіли швидких результатів. Але зрештою позиція Разумкова знайшла більшу підтримку. Також існують й інші питання, де було видно, що голова парламенту дещо дистанціюється. Це можливо й дало привід для чуток про існуючий конфлікт. Але наразі його немає, це лише певні тактичні розбіжності,

– зауважив політолог.

Також на появу таких чуток вплинула й ситуація в самому Офісі президента, де розгорілось протистояння між Богданом й Єрмаком.

Проте Фесенко впевнений, що показовим фактом, який доводить, що Зеленський з Разумковим в нормальних стосунках говорить те, що на дні народженні президента, Дмитро Разумков першим привітам гаранта зі святом.

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