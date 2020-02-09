Обшуки на "1+1" та блокування ринку землі: Коломойський випробовує терпіння Зеленського

Законопроєкт про землю і обшуки на "1+1" – дві найгучніші політичні події тижня. На перший погляд, вони абсолютно не пов'язані між собою. Але цілком імовірно, що зв'язок між ними таки є. Про це й розповім вам у сьогоднішньому блозі.

Обшуки на каналі "1+1"

Почнемо з обшуків на "1+1", в редакції "Секретних матеріалів". Слідчі дії проводили на робочих місцях і вдома у двох журналістів. Вже, мабуть, всім відомо, обшуки пов'язані з підозрами слідчих стосовного того, що аудіо з кабінету прем'єра Олексія Гончарука монтувались на комп'ютері одного з журналістів програми.

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В одному з попередніх блогів я розповідала, що ноги тієї "прослушки" ростуть від Коломойського, бо він дуже хотів би позбутися Гончарука. Тоді вже активно розганяли цю історію депутати так званої "групи Коломойського", зокрема Бужанський із Дубінським, як у своїх офіційних, так і "анонімних" телеграм-каналах.



Максим Бужанський, Олександр Дубінський / Колаж 24 каналу

А потім на закритому засіданні фракції вони і взагалі домоглись поставити питання про звільнення Гончарука. Ці люди, як і канал належать одній персоні, тому я не дуже здивувалась, коли нещодавно в ЗМІ з'явилась інформація про те, що відео могло монтуватись на "1+1". Хоча, звісно, там переконують, ніби це розправа через їхню професійну діяльність.

Що відомо про обшуки на каналі "1+1"?5 лютого 2020 року Служба безпеки України приїхала з обшуком в офіс телеканалу "1+1", який належить олігарху Ігорю Коломойському. Перевірка пов'язана із записом розмови прем'єра Олексія Гончарука.



Правоохоронці обшукали та вилучили робочі комп'ютери журналістів Євгена Куксіна і Дениса Данька. Також перевірили і їхні помешкання. Самі журналісти відкидають будь-яку причетність до прослушки Гончарука.

На тому каналі є відділи, які якісно виконують свою роботу, і є колеги, яких я поважаю, та вважаю професіоналами. Але якщо говорити саме про "Секретні матеріали", давайте чесно, вже дуже схоже, що теми деяких розслідувань їм нашепотів на вушко замовник. Всі ознаки присутні, тож чи міг Коломойський замовити керівництву тієї програми монтаж такого відео? Відповідь – міг.



Ігор Коломойський

Чи це доведено вже – ні Але екскерівник продакшну "Секретних матеріалів" – Олександр Дубінський. Це вже є красномовним. Головне, що саме на його телеграм-каналі з'явився оригінал файлу прослушки прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

І що ще цікаво – він містить запис в метаданих про те, що цей файл оброблявся на комп'ютері з ім'ям користувача "KUKSIN". Це прізвище одного з журналістів тієї програми Олексія Куксіна. Тобто Дубінський залив файл, не обробивши його.



Метадані файлу прослушки прем'єр-міністра України

Звідси у СБУшників і могли з'явитись підозри. Президент на ранковій зустрічі з фракцією казав, що йому передали докази причетності журналістів каналу "1+1" до аудіозаписів. Але Дубінському було мало цієї ниточки, яка веде до Коломойського. Тож він вирішив особисто прийти на комітет зі свободи слова, і активно захищати редакцію, де працював.

Наче двох із п'яти членів комітету колишніх "плюсівців", Ольги Василевської-Смаглюк і Сергія Швеця, було недостатньо. Ну і ще понад десять нинішніх працівників каналу, які прийшли "допитувати" одного працівника СБУ.



Ольга Василевська-Смаглюк, Сергій Швець / Колаж 24 каналу

Вони скаржились на процесуальні порушення, і я майже впевнена, що це могло бути, адже до реформування СБУ руки в декого ще не дійшли, а очолює структуру колишній керівник "Студія Квартал-95". Тож усе може бути.



Голова Служби безпеки України Іван Баканов

Зрештою комітет визначив що дії СБУ – перешкоджання роботі журналістів. Під час засідання в програмного директора програми, де проводились слідчі дії, виникла цікава думка.

Навіщось цю інформацію спецслужби "зливають" у пресу, тобто попереджають, а потім через чотири-п'ять днів приходять, і хочуть там щось знайти. Для чого це робиться, крім того, щоб налякати і перешкодити і ще, може, про щось домовитись,

– прокоментував директор департаменту розслідувань "1+1" Максим Шиленко.

Наступного дня після обшуків в кулуарах активно обговорювали версію про те, що це могло бути певним сигналом олігарху Коломойському, аби "він угамував свої молоді таланти". Мої джерела в "Слузі народу" підтверджують, що ця версія має право на життя. Адже інформація про причетних до "Гончарукгейту" у правоохоронців на момент обшуків була вже понад тиждень.

Розгляд законопроєкту про ринок землі

Обшуки на "1+1" провели саме в переддень голосування за земельне питання. В першому читанні за законопроєкт не проголосувала левова частка "Слуг народу". А Бужанський і Дубінський публічно агітували проти нього.

Цього ж разу, на непублічних перемовинах депутати з "групи Коломойського" всередині фракції намагались сторгувати свою лояльність "слугам" в питанні землі, в обмін на відкликання законопроєкту про неможливість повернення "Приватбанку". За що активно бореться олігарх.

Справа "Приватбанку": основне• 18 грудня 2016 року Нацбанк заявив, що "Приватбанк" став неплатоспроможним, та звернувся до Кабміну з пропозицією націоналізувати його. Аби врятувати банк, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

• Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки. Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Ігоря Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу оскаржили це рішення.

• 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.

• Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування у сумі майже три мільярди доларів. Судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення.

Саме 5 лютого 2020 року силовики і прийшли з обшуками в "1+1". Така спецоперація дійсно могла бути сигналом від команди президента: мовляв, не варто далі випробовувати терпіння Банкової постійними атаками. Адже аудіозапис був далеко не першим і єдиним прикладом атаки депутатів "групи Коломойського" на Гончарука і Зеленського. Це відбувається регулярно.



Володимир Зеленський, Олексій Гончарук

Відверто кажучи, я не думаю, що слідчі дії на каналі олігарха матимуть практичні наслідки. Тобто, я майже впевнена, що вироків не буде. Бо це може спровокувати Коломойського на повномасштабне "вперед" на Зеленського. Хоча, поки що риторика "плюсівців" звелась до того, що обшуки – то самуправство СБУ, а не політичні репресії.

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На деякий час усе це може заспокоїти "групу олігарха", зокрема, і в земельному питанні. Зрештою, зараз у "Слузі народу" переконують, що мають голоси для ухвалення закону. Необхідні 226 "За" Банковій забезпечить не лише власна фракція, а і група "Довіра". Історичний законопроєкт про ринок землі, який не могли ухвалити протягом останніх 20 років, у президента хочуть проголосувати саме власними голосами. Показово.



Члени політичної групи "Довіра" / Інфографіка громадського рухі "Чесно"

Взагалі, в земельному питанні "слугам" так і не вдалося отримати лояльність хоча б однієї із фракцій парламенту, тому довелось іти повною процедурою голосування. Профільний комітет згрупував понад чотири тисячі правок у іншу кількість – 2,5. Через це і був величезний скандал. Комітет підтримав лише дев'ять правок.

Але коли перейшли до голосування, то на підтвердження все одно ставили більшість із них. Це означає, що голосування може розтягнутися на довгі місяці. Перед сами процесом не обійшлось без спільних концертів "Батьківщини" і "ОПЗЖ".

Попри міжфракційні домовленості на початку дня, а перемовини тривали більше, ніж дві години, "медведчуківці" заблокували трибуну, а Юлія Володимирівна і взагалі зламала спікеру мікрофон, поранивши собі при цьому руку. До такого за понад 20 років кар'єри незмінного кандидата на пост президента вона ще не доходила.

Тим часом її депутати вступили в рукопашний поєдинок з депутатами від "Слуги народу". В "ОПЗЖ" і "Батьківщині" продовжують гнути лінію про те, що надавати право українцям продавати свою землю не можна. Хоча, поки ви не маєте права розпоряджатись землею, вона – не ваша. Вам не можуть сказати, не продавай свою квартиру. Ви скажете, з якого дива – це ж моя квартира, тому хочу продаю, а хочу – ні. А от із паями – не так.

Ви можете лише здавати їх в оренду холдингам за пару тисяч гривень на рік, чи кілька мішків пшениці. Люди ж, які за 20 років не напрацювали механізму продажу землі, зараз намагаються завадити, аби хтось інший це зробив. У "Слузі народу" переконують, що в обмін на розблокування питання, "Батьківщина" і "ОПЗЖ" вимагали посад у владі. Яких саме – не називали. Однозначною причиною того трешу, який влаштували дві фракції, є бажання отримати політичні дивіденди. От такі борці за святе.

Бійка під час засідання Аграрного комітету: відео

Є і менш романтична причина. Їхні політичні партнери орендують, або скупили на тіньовому ринку за копійки десятки тисяч гектарів землі. Навіщо платити дорожче? А ціни на ринку вже почали повзти вгору. Крім того, а якщо доведеться конкурувати з провідними міжнародними компаніями. І тут варто одразу розвіяти "страшилки": в законопроєкті таки прописали, що продаж сільськогосподарської землі іноземцям, можливий лише після всеукраїнського референдуму.

Про що йдеться в законопроєкті про ринок землі?• Придбати землю зможуть громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, держава, територіальні громади, банки та кредитні установи.

• Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.

• Не зможуть купити землю росіяни, а також юридичні особи, які фінансуються РФ, знаходяться під санкціями чи зареєстровані в офшорних зонах.

• В одні руки віддаватимуть не більше десяти тисяч гектарів.

До речі, те, що більшість українців проти вільного ринку землі, теж міф. На це питання українці відповідають по-різному, в залежності від того, як ставити запитання. Згідно з даними фонду "Демократичні ініціативи Ілька Кучеріва" за листопад 2019 року, половина українців – за вільний ринок. На питання "Чи хочете продовження мораторію?" від організації "Центр Разумкова", понад 60% опитаних відповіли, що так.



Як українці ставляться до продажу землі / Інфографіка 24 каналу

Цей законопроєкт доопрацювали до другого читання. Наприклад, надали право розпоряджатися землею саме місцевим громадам, і в 20 разів зменшили об'єм її продажу в одні руки. Протягом голосування текст ще може змінитись і на краще, і на гірше. У "Слуг народу" є шанс ухвалити закон, навіть якщо якісь групи всередині фракції відмовляться, і скупати "За майбутнє" і "Довіру" не доведеться.

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Адже фракція "Голос", наприклад, готова проголосувати за документ, якщо в ньому залишаться ключові правки, що захищають малих і середніх фермерів від латифундистів. Ставки – занадто великі, адже саме на запуск ринку і легалізацію грального бізнесу покладають надії у президентській партії. Мовляв, це має підвищити дохідну частину бюджету і забезпечити зростання економіки.