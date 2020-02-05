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      СБУ проти 1+1: канал опублікував офіційну реакцію на обшуки

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      1+1 висловився щодо обшуків СБУ у своїй редакції / колаж 24 каналу

      У середу, 5 лютого, Служба безпеки України прийшла на телеканал "1+1", де у приміщенні редакції проєкту "Гроші" провела обшуки на робочих місцях. На телеканалі вже встигли відреагувати – там запевнили, що не знають причин обшуків, але це перший такий випадок за увесь час незалежності України.

      Керівництво телеканалу може лише припустити, що обшуки пов'язані з викривальною діяльністю проєкту "Гроші". Про це мовиться у заяві телеканалу, яку публікує "ТСН".

      Важливо! СБУ проводить обшук в офісі телеканалу 1+1: відео

      Зазвичай програма є джерелом важливої інформації. Ми обурені та стурбовані тим, що на порушення, які викриває редакція, реакції у більшості випадків немає, натомість журналісти самі стали заручниками своєї викривальної діяльності,
      – мовиться у заяві.

      Водночас телеканал звернувся до журналістів, аби інформація про обшуки набула розголосу, що має "не дозволити політичним силам використати їхній ресурс для тиску на свободу медіа".

      "Такі "візити" є повним порушенням журналістської недоторканності та тиском на незалежні ЗМІ. "1+1 медіа" звертається до голови СБУ Івана Баканова з проханням прокоментувати ситуацію, чи відомо йому про причини проведення слідчих дій у приміщенні редакції "Гроші", – наголошує телеканал у свої заяві.

      Резюмуючи свою заяву, в "1+1" висловили сподівання, що аргументи керівництва Служби безпеки будуть достатньо вагомими і справді пов'язаними з питаннями національної безпеки.

      Що відомо про обшуки в "1+1"?У середу, 5 лютого, Служба безпеки України приїхала з обшуком в офіс телеканалу "1+1", який належить олігарху Ігорю Коломойському. Офіційна причина перевірки – наразі невідома. Проте за даними джерел, обшук пов'язаний з записом розмови прем'єра Олексія Гончарука.

      Раніше правоохоронці повідомляли, що запис розмови глави уряду з чиновниками Кабміну нібито монтували на комп'ютері журналіста-розслідувача. Ним може бути журналіст "плюсів" Євген Куксін.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Обшук на 1+1 Новини України Журналісти Медіа СБУ Служба безпеки України
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