СБУ проти 1+1: канал опублікував офіційну реакцію на обшуки

У середу, 5 лютого, Служба безпеки України прийшла на телеканал "1+1", де у приміщенні редакції проєкту "Гроші" провела обшуки на робочих місцях. На телеканалі вже встигли відреагувати – там запевнили, що не знають причин обшуків, але це перший такий випадок за увесь час незалежності України.

Керівництво телеканалу може лише припустити, що обшуки пов'язані з викривальною діяльністю проєкту "Гроші". Про це мовиться у заяві телеканалу, яку публікує "ТСН".

Важливо! СБУ проводить обшук в офісі телеканалу 1+1: відео

Зазвичай програма є джерелом важливої інформації. Ми обурені та стурбовані тим, що на порушення, які викриває редакція, реакції у більшості випадків немає, натомість журналісти самі стали заручниками своєї викривальної діяльності,

– мовиться у заяві.

Водночас телеканал звернувся до журналістів, аби інформація про обшуки набула розголосу, що має "не дозволити політичним силам використати їхній ресурс для тиску на свободу медіа".

"Такі "візити" є повним порушенням журналістської недоторканності та тиском на незалежні ЗМІ. "1+1 медіа" звертається до голови СБУ Івана Баканова з проханням прокоментувати ситуацію, чи відомо йому про причини проведення слідчих дій у приміщенні редакції "Гроші", – наголошує телеканал у свої заяві.

Резюмуючи свою заяву, в "1+1" висловили сподівання, що аргументи керівництва Служби безпеки будуть достатньо вагомими і справді пов'язаними з питаннями національної безпеки.

Що відомо про обшуки в "1+1"?У середу, 5 лютого, Служба безпеки України приїхала з обшуком в офіс телеканалу "1+1", який належить олігарху Ігорю Коломойському. Офіційна причина перевірки – наразі невідома. Проте за даними джерел, обшук пов'язаний з записом розмови прем'єра Олексія Гончарука.



Раніше правоохоронці повідомляли, що запис розмови глави уряду з чиновниками Кабміну нібито монтували на комп'ютері журналіста-розслідувача. Ним може бути журналіст "плюсів" Євген Куксін.