СБУ проводить обшук в офісі телеканалу 1+1: відео

Служба безпеки України приїхала з обшуком в офіс телеканалу "1+1", який належить олігарху Ігорю Коломойському. Офіційна причина перевірки – наразі невідома. Проте за даними джерел, обшук пов'язаний з записом розмови прем’єра Олексія Гончарука.

Інформацію про обшук повідомив народний депутат від "Слуги народу" і колишній журналіст "плюсів" Олександр Дубінський у своєму телеграм-каналі.

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Зараз на телеканалі "1+1" за адресою Куренівська, 18 – йде обшук. Маски-шоу організувало СБУ,

– пише Дубінський.

Обшук телеканалу "1+1": відео

Ймовірно, обшук пов'язаний з прослушкою прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Раніше правоохоронці повідомляли, що запис розмови глави уряду з чиновниками Кабміну нібито монтували на комп'ютері журналіста-розслідувача одного з рейтингових телевізійних каналів. Ним може бути журналіст "плюсів" Євген Куксін.

Речниця СБУ Олена Гітлянська підтвердила у коментарі 24 каналу, що в офісі телеканалу "1+1" проводять обшук на підставі рішення суду. Проте чого стосується справа – у відомстві не повідомили.

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Що відомо про скандал із прослуховуванням Гончарука?

15 січня у мережу злили записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, заступника голови НБУ Катерини Рожкової, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової, міністра розвитку економіки Тимофія Милованова, заступника голови НБУ Дмитра Сологуба, заступниці очільника Офісу Президента Юлії Ковалів

Під час наради вони нібито готували пояснення для президента Зеленського щодо причин зміцнення курсу гривні.

Під час розмови "Гончарук" сказав, що він "повний профан" в економіці. Також він додав, що у президента Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте").