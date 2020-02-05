СБУ проводит обыск в офисе телеканала 1+1: видео

Служба безопасности Украины проводит обыск в офисе телеканала "1+1", который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. Проверка связана со скандальной прослушкой премьера Алексея Гончарука. Правоохранители подозревают, что запись разговора главы правительства монтировали на компьютере журналиста "плюсов" Евгения Куксина, а потом слили в сеть.

Информацию об обыске сообщил народный депутат от "Слуги народа" и бывший журналист "плюсов" Александр Дубинский.

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Сейчас на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 – идет обыск. Маски-шоу организовала СБУ,

– пишет Дубинский.

Обыск телеканала "1+1": видео

Обыск связан с прослушкой премьер-министра Алексея Гончарука. Ранее правоохранители сообщали, что запись разговора главы правительства с чиновниками Кабмина якобы монтировали на компьютере журналиста-расследователя одного из рейтинговых телевизионных каналов.

По данным СБУ, к монтированию прослушки причастен журналист "плюсов" Евгений Куксин. Его подозревают в нарушении статьи 359 – незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации. Если вину журналиста докажут, ему грозит заключение от 7 до 10 лет.

Журналист "1+1" Евгений Куксин / фото с фейсбука

Речниця СБУ Олена Гітлянська підтвердила у коментарі 24 каналу, що в офісі телеканалу "1+1" проводять обшук на підставі рішення суду. Проте чого стосується справа – у відомстві не повідомили.

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Что известно о скандале с прослушиванием Гончарука?

15 января в Сеть слили записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, главы Минфина Оксаны Маркаровой, министра развития экономики Тимофея Милованова, заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, заместителя главы Офиса Президента Юлии Ковалив.

Во время совещания они якобы готовили объяснение для президента Зеленского относительно причин укрепления курса гривны.

Во время разговора "Гончарук" сказал, что он "полный профан" в экономике. Также он добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое").