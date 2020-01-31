19:27
31 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Воскресение" Верховного правителя. Приятный сюрприз для Путина
      Вєсті Кремля
      22:28, 30 января
      Вести.UA: Эпический бой за кресло мэра Киева. Мушкетер Дубинский
      Вєсті.UA
      21:04, 30 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ

      Зеленский уже 2 недели знает, кто "слушал" Гончарука – СМИ

      193 Читати новину українською
      Алексей Гончарук / Getty images

      Аудиозапись разговора премьер-министра Гончарука с министром финансов Маркаровой и заместителем главы Нацбанка Рожковой монтировали на компьютере журналиста расследовательской телепрограммы, выходящей на одном из самых рейтинговых каналов.

      По крайней мере, такую ​​информацию из своих источников в МВД и СБУ получило "Зеркало недели". Уже на второй день после "кассетного скандала" с Гончаруком об авторе записи знал президент Зеленский.

      Актуально: Прослушка в кабинете Гончарука: дело засекретили, что об этом говорит сам премьер

      Уже на утро после появления ютюб-роликов президент получил оперативную справку от СБУ по поводу того, как могла осуществляться запись, кем, где монтировалась и как размещалась на ютюб. В тот же день Зеленский получил аналогичный документ от ведомства Арсена Авакова,
      – передают в издании.

      Что еще о прослушке Гончарука сообщили источники:

      • Окончательных выводов не сделали, однако в одном отчеты совпали точно: ролик монтировали на компьютере журналистов-расследователей одного из рейтинговых телевизионных каналов.
      • Опубликования этой информации не происходит, так как это может иметь неконтролируемые последствия для внутриполитических раскладов в окружении самого Зеленского.

      Анонсированные Зеленским 2 недели для расследования дела проходят. Между тем генпрокурор Руслан Рябошапка на днях заявил: результатов расследования нет и анонсировал борьбу с частными спецслужбами, которые занимаются несанкционированной прослушкой.

      СБУ заведенное уголовное производство засекретило.

      Как возник скандал с прослушиванием Гончарука?
      15 января в сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, руководительницы Минфина Оксаны Маркаровой, министра развития экономики Тимофея Милованова и заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба.

      Одним из первых опубликовал видео в фейсбуке Александр Дубинский. Он и нардеп Максим Бужанский последнее время критикуют Кабмин в соцсетях.

      В обнародованной записи фигуранты якобы производили объяснения для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны. При этом во время разговора "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – значит "простое"). Сам Гончарук также говорит о том, что он "полный профан" в экономике.

      Обратите внимание: нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский перед своим приходом в парламент был известным украинским журналистом и блогером, ведущим программы "Деньги" и руководителем творческой группы департамента журналистских расследований телеканала 1+1.

      Как приготовить вкусные и пышные оладьи: простые и быстрые рецепты
      сегодня
      4458
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины СМИ Алексей Гончарук Прослушка Гончарука Министерство внутренних дел СБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Що вдалося зробити Кабміну Гончарука за 5 місяців
      Петро Охотін 40
      сегодня , 18:24 Не до свидания – прощайте: Brexit на обложках британских медиа
      87
      29 января , 10:53 8 типов мудаков на концертах
      229
      29 января , 18:29 3D электрокамины: принцип работы и виды паровых каминов
      86
      сегодня , 17:30 Голокост – провина всіх націй світу: чи можуть повторитися наслідки мовчазної згоди
      Леонід Остальцев 54
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук