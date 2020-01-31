Зеленский уже 2 недели знает, кто "слушал" Гончарука – СМИ

Аудиозапись разговора премьер-министра Гончарука с министром финансов Маркаровой и заместителем главы Нацбанка Рожковой монтировали на компьютере журналиста расследовательской телепрограммы, выходящей на одном из самых рейтинговых каналов.

По крайней мере, такую ​​информацию из своих источников в МВД и СБУ получило "Зеркало недели". Уже на второй день после "кассетного скандала" с Гончаруком об авторе записи знал президент Зеленский.

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Уже на утро после появления ютюб-роликов президент получил оперативную справку от СБУ по поводу того, как могла осуществляться запись, кем, где монтировалась и как размещалась на ютюб. В тот же день Зеленский получил аналогичный документ от ведомства Арсена Авакова,

– передают в издании.

Что еще о прослушке Гончарука сообщили источники:

Окончательных выводов не сделали, однако в одном отчеты совпали точно: ролик монтировали на компьютере журналистов-расследователей одного из рейтинговых телевизионных каналов.

Опубликования этой информации не происходит, так как это может иметь неконтролируемые последствия для внутриполитических раскладов в окружении самого Зеленского.

Анонсированные Зеленским 2 недели для расследования дела проходят. Между тем генпрокурор Руслан Рябошапка на днях заявил: результатов расследования нет и анонсировал борьбу с частными спецслужбами, которые занимаются несанкционированной прослушкой.

СБУ заведенное уголовное производство засекретило.

Как возник скандал с прослушиванием Гончарука?

15 января в сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, руководительницы Минфина Оксаны Маркаровой, министра развития экономики Тимофея Милованова и заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба.



Одним из первых опубликовал видео в фейсбуке Александр Дубинский. Он и нардеп Максим Бужанский последнее время критикуют Кабмин в соцсетях.



В обнародованной записи фигуранты якобы производили объяснения для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны. При этом во время разговора "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – значит "простое"). Сам Гончарук также говорит о том, что он "полный профан" в экономике.

Обратите внимание: нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский перед своим приходом в парламент был известным украинским журналистом и блогером, ведущим программы "Деньги" и руководителем творческой группы департамента журналистских расследований телеканала 1+1.