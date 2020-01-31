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      Прослушка в кабинете Гончарука: дело засекретили, что об этом говорит сам премьер

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      Алексей Гончарук / Getty images

      Глава правительства воздерживается от комментирования ситуации вокруг прослушки в своем кабинете. Уголовное производство относительно прослушивания личных разговоров Гончарука засекретили в СБУ.

      Скандальные записи были обнародованы в январе, после этого глава Кабмина даже предложил президенту Зеленскому рассмотреть его заявление на увольнение. Глава государства заявил, что не передаст документ на рассмотрение парламента, но поручил расследовать, кто и зачем установил прослушку в кабинете премьера.

      К теме: Зеленский дал две недели, – Рябошапка о прослушке Гончарука

      "Еще раз: мы не обращаем внимания на манипуляции, мы боремся с коррупцией, пытаемся прекратить по сути обворовывание и развал нашего государства. Нас за это очень много людей не любят, группы влияния будут делать все, чтобы мешать нам работать. Мы этого не боимся и намерены работать дальше", – таким образом Гончарук ответил на вопрос журналистов, вызвали ли его на допрос по делу о прослушке, передает "Громадське Радио".

      После этого представители СМИ спросили у премьера, как он может прокомментировать то, что дело СБУ засекретила.

      Я думаю, что это вопрос к Службе безопасности Украины. Они этим должны заниматься,
      – коротко отрезал глава правительства.

      Как возник скандал с прослушиванием Гончарука?
      15 января в Сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, главы Минфина Оксаны Маркаровой, министра развития экономики Тимофея Милованова, заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, заместителя главы Офиса Президента Юлии Ковалив.

      Одним из первых опубликовал видео в фейсбуке Александр Дубинский. Он и нардеп Максим Бужанский последнее время критикуют Кабмин в соцсетях.

      В обнародованной записи фигуранты якобы производили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны. При этом во время разговора "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое"). Сам Гончарук также говорит о том, что он "полный профан" в экономике.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики СБУ Прослушка Гончарука Алексей Гончарук
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