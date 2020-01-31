Прослушка в кабінеті Гончарука: справу засекретили, що про це каже сам прем’єр

Глава уряду утримується від коментування ситуації навколо прослушки у своєму кабінеті. Кримінальне провадження щодо прослуховування особистих розмов Гончарука засекретили в СБУ.

Скандальні записи були оприлюднені у січні, після цього очільник Кабміну навіть запропонував президенту Зеленському розглянути його заяву на звільнення. Глава держави заявив, що не передаватиме документ на розгляд парламенту, але доручив розслідувати, хто і для чого встановив прослушку у кабінеті прем’єра.

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"Ще раз: ми не звертаємо уваги на маніпуляції, ми боремось із корупцією, намагаємось припинити по суті обкрадання і розвал нашої держави. Нас за це дуже багато людей не люблять, групи впливу будуть робити все, щоб заважати нам працювати. Ми цього не боїмось і маємо намір працювати далі", – таким чином Гончарук відповів на запитання журналістів, чи викликали його на допит у справі про прослушку, передає "Громадське Радіо".

Після цього представники ЗМІ запитали в прем’єра, як він може прокоментувати те, що справу засекретила СБУ.

Я думаю, що це питання до Служби безпеки України. Вони цим мають займатись,

– коротко відрізав глава уряду.

Як виник скандал із прослуховуванням Гончарука?15 січня у мережі опублікували записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, заступника голови НБУ Катерини Рожкової, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової, міністра розвитку економіки Тимофія Милованова, заступника голови НБУ Дмитра Сологуба, заступниці очільника Офісу Президента Юлії Ковалів.



Одним із перших опублікував відео у фейсбуці Олександр Дубінський. Він та нардеп Максим Бужанський останнім часом критикують Кабмін у соцмережах.



В оприлюдненому записі фігуранти нібито виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні. При цьому під час розмови "Гончарук" сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте"). Сам Гончарук також говорить про те, що він "повний профан" в економіці.