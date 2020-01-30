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      Зеленський дав два тижні, – Рябошапка про прослушку Гончарука

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      Ситуація неконтрольована, – Рябошапка про про прослушку і Гончарука / Getty images

      Наразі результатів розслідування у справі скандальних записів розмов прем’єр-міністра Олексія Гончарука немає. Однак ситуація із прослуховуванням загалом в Україні є не контрольованою.

      Це дійсно питання національної безпеки, про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

      Знайте більше: У Зеленського немає заяви про відставку Гончарука – документ

      "Зараз ситуація неконтрольована"

      Рябошапка пояснив, що таким чином можна отримати доступ до інформації, розголошення якої становитиме серйозну проблему для країни. За його словами, це означає можливість прослуховувати будь-кого – навіть главу держави.

      Зараз ситуація майже неконтрольована: багато приватних структур мають можливість прослуховувати кого завгодно, працюють такі собі міні-спецслужби. Кожна людина, яка має достатньо грошей, може собі це дозволити, фактично кожний олігарх має свою міні-спецслужбу,
      – додав він.

      Генпрокурор наголосив, що все потрібно врегулювати на загальнодержавному рівні. Ця тема обговорювалась на нараді у президента.

      "Мова йде і про доступ до ринку спеціальних пристроїв, і про посилення державного контролю за такими речами. Ми зараз думаємо, як розробити всі необхідні заходи безпеки", – пояснив Рябошапка.

      Він зазначив, що тут мовиться про щонайменше їхню заборону. Окрім того, обговорювалось притягнення до відповідальності й вилучення всіх пристроїв для зняття інформації.

      До прослуховування можуть бути причетні правоохоронці

      Рябошапка зазначив, що практика доводить – ті, хто працює в таких приватних структурах, раніше працювали в спецслужбах і в правоохоронних органах.

      Вони прекрасно розуміють, як працює зовнішнє спостереження, як знімати інформацію. Такі навички вони використовують в приватному секторі й далеко не завжди на користь та в рамках закону,
      – пояснив він.

      Прослушка прем’єра Гончарука

      Генпрокурор також розповів, що наразі немає результатів розслідування у справі прослуховування Олексія Гончарука.

      "Поки що результатів розслідування немає, президент дав два тижні для того, щоб встановити, як це відбувалося", – сказав Рябошапка.

      Він наголосив, злочин – кримінальний, а тому служба безпеки разом з нами повинна довести цю справу до кінця. Рябошапка вважає цю справу "показовою", а суспільство "має почути відповідь". 

      Читайте також: Доля Кабміну: чому Гончарук залишився і що чекає на уряд

      Як виник скандал із прослуховуванням Гончарука?15 січня у мережі опублікували записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, заступника голови НБУ Катерини Рожкової, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової, міністра розвитку економіки Тимофія Милованова, заступника голови НБУ Дмитра Сологуба, заступниці очільника Офісу Президента Юлії Ковалів.

      Одним із перших опублікував відео у фейсбуці Олександр Дубінський. Він та нардеп Максим Бужанський останнім часом критикують Кабмін у соцмережах.

      В оприлюдненому записі фігуранти нібито виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні. При цьому під час розмови "Гончарук" сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте"). Сам Гончарук також говорить про те, що він "повний профан" в економіці.

      Після ситуації із плівками Гончарук подав документ про власне звільнення на розгляд Зеленського. Що цікаво, звільнити Гончарука може лиш Верховна Рада. Врешті ввечері 17 січня Зеленський "помилував" Гончарука, провів з ним спільну зустріч та дав низку доручень.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Розслідування Прослушка Гончарука Руслан Рябошапка Олексій Гончарук Новини політики
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