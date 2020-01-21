Доля Кабміну: чому Гончарук залишився і що чекає на уряд

Прем’єр Гончарук після скандалу навколо прослуховування його кабінету й написання заяви про відставку й далі залишається на посту очільника уряду. Президент Зеленський натомість поставив низку завдань перед Кабміном.

Як довго Гончарук продовжить працювати прем’єром?

17 січня відбулася зустріч Зеленського і Гончарука. Президент не прийняв відставку прем’єра та дав йому шанс – до 4 лютого. Зокрема, Зеленський заявив, що його не влаштовує ряд напрямків, за які відповідальний уряд. Мінекономіки, яке, на думку президента, треба розділити. Мікульт і Міністерство в справах ветеранів.

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Зустріч Зеленського та Гончарука: дивіться відео

За словами експертів, глава Міністерства економіки Милованов себе не виправдав. При цьому, підкреслює Андрій Вігірінський, саме від діяльності Міністерства економіки і сільського господарства залежить дохідна частина Держбюджету і зростання ВВП.

Немає державної політики, пов’язаної з розвитком промислового виробництва. На посаді міністра економіки повинен бути бізнесмен, господарник, який розуміє, як розвивається світова економіка. І реалізовуватиме непопулярні рішення. Але це принесе результати,

– зазначає Вігірінський.

Увага! Процедура відставки прем'єра: як вона відбувається і чому це важливо. Згідно з Конституцією призначає і відправляє у відставку прем'єра Верховна Рада . Тому Олексій Гончарук потрапив під шквал критики ерез "неправильну" подачу заяви про відставку. Як пояснив сам прем'єр-міністр, він написав заяву на ім'я голови Верховної Ради України, але дав її президенту. У такий спосіб він хоче продемонструвати свою довіру главі держави. Імовірно, через записи з Кабміну, які потрапили у мережу. На них прем'єр, зокрема, обговорював президента.

Заступник голови Українського інституту аналізу і менеджменту політики Владислав Дзівідзінський наголошує: по кожному з цих міністерств проводяться реформи, які чутливі для суспільства і владних рейтингів.

Політолог також підкреслює: глава Міністерства економіки Милованов себе не виправдав, а на нього покладена найвідповідальніша частина роботи влади – земельна реформа. Мінкульт – дуже широкий спектр роботи в інформаційній сфері. Зокрема, питання інформаційного захисту в умовах гібридної війни. Для ветеранів влада намагається створити правила гри. Щоб ветеранський рух не вилився у вуличні протести.

Зеленський закладає можливість без відставки уряду реформування міністерств. Це відбуватиметься десь протягом трьох місяців. Тобто ні 4 лютого, ні найближчі пів року відставки уряду і Гончарука не буде. Уряд збереже свій імунітет до осені. Тоді може бути зміна уряду і прем’єра,

– переконаний Дзівідзінський.

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Як це вплине на рейтинги влади?

За словами політолога Ярослава Макітри, ситуація навколо прослуховування кабінету прем’єра Гончарука і його заявою про відставку, перший серйозний політичний іспит для президента Зеленського.

Звільнення Гончарука, можливо, виглядає логічно. Утім, з політичної точки зору Зеленському не вигідно відправляти у відставку прем’єра. Від подальших дій Зеленського залежатиме вся його кар’єра,

– зауважує Ярослав Макітра.

Зокрема, зауважує експерт, будь-яка дія Зеленського відобразиться на його політичній кар’єрі.



Зеленський найвпливовіший в Україні, а Гончарук на п’ятому місці / Інфографіка 24 каналу

Владислав Дзівідзінський зазначає: лава запасних у Зеленського коротка. Це теж аргумент, чому Зеленський залишив Гончарука. Хоча це не в компетенції глави держави.

Реального кадрового складу для якісної заміни нинішніх міністрів у Зеленського немає. А якщо і другий склад уряду знову провалився б, то це суттєво і швидко вдарило по рейтингах Зеленського,

– вважає Владислав Дзівідзінський.

Політолог Андрій Вігірінський додає: за відставку Гончарука у Верховній Раді можуть проголосувати. Але призначення нового прем’єра парламентарі не підтримають.

"За відставку Гончарука проголосують "Батьківщина", "Опоплатформа – За життя". А чи будуть голоси за нового кандидата? У фракції "Слуга народу" є крило, яке підтримує Гончарука. У будь-якому випадку вони не проголосують за іншу кандидатуру. У результаті Гончарук стане виконуючим обов’язки", – наголошує Андрій Вігірінський.

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У свою чергу Дзівідзінський переконаний: уряд Гончарука візьме на себе весь негатив за тяжкі непопулярні рішення. Завершить питання земельного ринку.

Уряд зіграв на випередження. Гончарук одразу визнав правдивість записів і написав заяву на ім’я президента про відставку. Частково визнавши свою некомпетентність, але пообіцявши, що Кабмін старається, і вони пробуватимуть виправити ситуацію. Цим Гончарук зменшив рівень падіння підтримки ряду і в парламенті, і в суспільстві,

– зауважує Владислав Дзівідзінський.

Хто зацікавлений у послабленні влади

На переконання Дзівідзінського, в цій історії є організатор і замовники. Поставити прослушку в кабінеті прем’єра і потім злити її просто так нереально.

Є гравці, які починають розхитувати владу, або провокувати різні сторони, щоб зміцнити власні позиції в середині владної команди,

– вважає Дзівідзінський.



Аваков міг організувати прослушку Гончарука? / Фото соцмереж

Зокрема, експерти активно говорять, що це вигідно міністру внутрішніх справ Авакову, який може претендувати на посаду прем’єра.

СБУ очолює близький до Зеленського Баканов. Розвідка прослуховуванням Гончарука не стане займатися. Методом виключення, це могли зробити або МВС. Або це помста колишнього глави Державного бюро розслідувань Труби,

– зазначає політолог.

Водночас, розповідає Дзівідзінський, українська політика не передбачувана. У ході реалізації сценарію все може піти зовсім не так, як планувалося. Сам організатор може отримати менший результат або навіть небажаний. А от хтось інший отримає зиск.

Кабмін Гончарука чекають точкові кадрові зміни. Восени можна буде говорити про конкретні результати його діяльності, від яких залежатиме подальша доля уряду. Втім, головне, що політичні гравці продовжують використовувати брудні технології для дискредитації своїх опонентів. Тому необхідно встановити весь ланцюжок причетних і покарати відповідно до закону. Дестабілізація внутрішньополітичної ситуації в умовах війни на користь зовнішньому ворогу і п’ятій колоні в середині України.