Зеленський зобов'язав правоохоронців за 2 тижні встановити, хто злив прослушку Гончарука

Президент України Володимир Зеленський вимагає, щоб правоохоронні органи за два тижні встановили походження та причетних до "злитої прослушки" імовірно з кабінету Гончарука. Відповідне доручення Зеленський озвучив під час зустрічі з керівництвом СБУ, МВС, НАБУ, ДБР, Офісу генпрокурора і УДО.

Вимагаю, щоб за два тижні, якомога швидше ми з вами отримали інформацію – хто вів прослушку, заявив президент України під час наради з керівництвом правоохоронних органів. Про це повідомляє Офіс Президента України.

Важливо! Гончарук написав заяву про відставку

Президент зауважив, що у межах кримінального провадження необхідно чітко встановити коло осіб, які були присутніми на переговорах. Крім того, потрібно з'ясувати усі обставини, за яких вони відбувалися.

У засобах масової інформації було багато фейків про присутність тих чи інших посадових осіб. У ЗМІ є світлина буцімто з цієї зустрічі. Необхідно з'ясувати, чи справді всі ці люди були учасниками, чи ні,

– заявив глава держави.

Президент розповів, що у Кабінеті Міністрів України було декілька зустрічей, під час яких тривали жваві переговори. Водночас зустріч, прослушку з якої "злили" у мережу, тривала протягом 5 годин.

Крім того, Володимир Зеленський зобов'язав правоохоронні органи вже за два тижні унеможливити факти прослуховування топ-посадовців у майбутньому та технічно забезпечити захист інформації.

Наголошується, що несанкціоноване прослуховування та фіксування розмов у приміщеннях органів державної влади всіх рівнів є питанням національної безпеки України.

Що відомо про прослушку Гончарука?У мережу злили записи з кабінету Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з керівництвом НБУ та головою Міністерства фінансів Оксаною Маркаровою. В опублікованих записах чиновники, зокрема, обговорюють президента України, а прем'єр називає себе "профаном в економіці".



Сам Гончарук заявив, що опубліковані фрагменти розмови покликані "посіяти розбрат" у владінй команді. Втім він написав заяву про звільнення, але подав її не до парламенту, як це передбачено законом, а президенту – аби той сам передав її Раді, якщо він матиме таке бажання.

Українці оцінили роботу Олексія Гончарука: дивіться відео