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      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК

      Зеленский обязал правоохранителей за 2 недели установить, кто слил прослушку Гончарука

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      Зеленский хочет, чтобы правоохранители разобрались с записями Гончарука / фото: ОПУ

      Президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы правоохранительные органы за две недели установили происхождение и причастных к "слитой прослушке" предположительно из кабинета Гончарука. Соответствующее поручение Зеленский озвучил во время встречи с руководством СБУ, МВД, НАБУ, ГБР, Офиса генпрокурора и УДО.

      Требую, чтобы за две недели, как можно быстрее мы с вами получили информацию – кто вел прослушку, заявил президент Украины во время совещания с руководством правоохранительных органов. Об этом сообщает Офис Президента Украины.

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      Президент отметил, что в рамках уголовного производства необходимо четко установить круг лиц, присутствовавших на переговорах. Кроме того, нужно выяснить все обстоятельства, при которых они происходили.

      В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. В СМИ есть фотография якобы с этой встречи. Необходимо выяснить, действительно ли все эти люди были участниками, или нет,
      – заявил глава государства.

      Президент рассказал, что в Кабинете Министров Украины было несколько встреч, во время которых шли оживленные переговоры. В то же время встреча, прослушку с которой "слили" в сеть, длилась в течение 5 часов.

      Кроме того, Владимир Зеленский обязал правоохранительные органы уже за две недели исключить факты прослушивания топ-чиновников в будущем и технически обеспечить защиту информации.

      Отмечается, что несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров в помещениях органов государственной власти всех уровней является вопросом национальной безопасности Украины.

      Что известно о прослушке Гончарука?В сеть слили записи из кабинета Премьер-министра Украины Алексея Гончарука с руководством НБУ и главой Министерства финансов Оксаной Маркаровой. В опубликованных записях чиновники, в частности, обсуждают президента Украины, а премьер называет себя "профаном в экономике".

      Сам Гончарук заявил, что опубликованные фрагменты разговора призваны "посеять раздор" во властной команде. Тем не менее написал заявление об увольнении, но подал его не в парламент, как это предусмотрено законом, а президенту –  чтобы тот сам передал его Раде, если он будет иметь такое желание.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Прослушка Гончарука Алексей Гончарук Новости политики Государственное бюро расследований НАБУ Офис генпрокурора Министерство внутренних дел Служба безопасности Украины СБУ Офіс Президента Президент Украины
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