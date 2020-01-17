Як українці оцінюють роботу прем'єра Гончарука: опитування

Від самого ранку 17 січня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук став головним ньюзмейкером країни, написавши заяву про відставку. Ми вирішили запитати безпосередньо українців, як вони оцінюють роботу прем'єра за його майже піврічну каденцію.

Щоправда, заяву про відставку прем’єр-міністр подав не в парламент, а напряму президенту. У такий спосіб Олексій Гончарук хотів підкреслити свою довіру та повагу Володимиру Зеленському.

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Причиною заяви про відставку стали скандали щодо прослушки Гончарука та членів Кабміну і НБУ. Втім, пресслужба уряду не підтверджує справжність таких аудіозаписів.

Що відомо про прослушку Гончарука? У мережі оприлюднили кілька частин аудіозапису розмов, одним із учасників яких є нібито прем'єр Олексій Гончарук. На записах глава уряду називає себе "профаном" в економіці та говорить про "примітивне розуміння економічних процесів" президентом Зеленського.



Всі записи виклав підозрілий, очевидно, створений для зливу, ютуб-канал "Як обдурити президента". А обурення в соцмережах почали розганяти депутати так званої "групи Коломойського" у "Слузі народу" – Олександр Дубінський, Максим Бужанський і Олександр Куницький.

Офіс Президента також пообіцяв окремо розглянути заяву Олексія Гончарука про звільнення і повідомити результати, чи вноситиме президент Зеленський її в парламент, чи ні.

А поки Олексій Гончарук залишається прем'єром і продовжує працювати в штатному режимі, ми вирішили запитатися українців, як вони оцінюють його роботу на посаді голови уряду України.

Українці оцінили роботу Олексія Гончарука: дивіться відео