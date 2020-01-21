Судьба Кабмина: почему Гончарук остался и что ждет правительство

Премьер Гончарук после скандала вокруг прослушивания его кабинета и написания заявления об отставке и дальше остается на посту главы правительства. Президент Зеленский взамен поставил ряд задач перед Кабмином.

Как долго Гончарук продолжит работать премьером?

17 января состоялась встреча Зеленского и Гончарука. Президент не принял отставку премьера и дал ему шанс – до 4 февраля. В частности, Зеленский заявил, что его не устраивает ряд направлений, за которые ответственно правительство. Минэкономики, которое, по мнению президента, надо разделить. Микульт и Министерство по делам ветеранов.

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Встреча Зеленского и Гончарука: смотрите видео

По словам экспертов, глава Министерства экономики Милованов себя не оправдал. При этом, подчеркивает Андрей Вигиринский, именно от деятельности Министерства экономики и сельского хозяйства зависит доходная часть Госбюджета и рост ВВП.

Нет государственной политики, связанной с развитием промышленного производства. На посту министра экономики должен быть бизнесмен, хозяйственник, который понимает, как развивается мировая экономика. И реализовывать непопулярные решения. Но это принесет результаты,

– отмечает Вигиринский.

Внимание! Процедура отставки премьера: как она происходит и почему это важно. Согласно Конституции назначает и отправляет в отставку премьера Верховная Рада. Поэтому Алексей Гончарук попал под шквал критики за "неправильную" подачу заявления об отставке. Как пояснил сам премьер-министр, он написал заявление на имя председателя Верховной Рады Украины, но дал его президенту. Таким образом он хочет продемонстрировать свое доверие главе государства. Вероятно, из-за записей из Кабмина, которые попали в сеть. На них премьер, в частности, обсуждал президента.

Заместитель председателя Украинского института анализа и менеджмента политики Владислав Дзивидзинский отмечает: по каждому из этих министерств проводятся реформы, которые чувствительны для общества и властных рейтингов.

Политолог также подчеркивает: глава Министерства экономики Милованов себя не оправдал, а на него возложена самая ответственная часть работы власти – земельная реформа. Минкульт – очень широкий спектр работы в информационной сфере. В частности, вопросы информационной защиты в условиях гибридной войны. Для ветеранов власть пытается создать правила игры. Чтобы ветеранское движение не вылилось в уличные протесты.

Зеленский закладывает возможность без отставки правительства реформирования министерств. Это будет происходить где-то в течение трех месяцев. То есть ни 4 февраля, ни ближайшие полгода отставки правительства и Гончарука не будет. Правительство сохранит свой иммунитет до осени. Тогда может быть смена правительства и премьера,

– убежден Дзивидзинский.

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Как это повлияет на рейтинги власти?

По словам политолога Ярослава Макитры, ситуация вокруг прослушки в кабинете премьера Гончарука и его заявление об отставке – первый серьезный политический экзамен для президента Зеленского.

Увольнении Гончарука, возможно, выглядит логично. Впрочем, с политической точки зрения Зеленскому невыгодно отправлять в отставку премьера. От дальнейших действий Зеленского будет зависеть вся его карьера,

– замечает Ярослав Макитра.

В частности, отмечает эксперт, любое действие Зеленского отразится на его политической карьере.



Зеленский самый влиятельный в Украине, а Гончарук на пятом месте / Инфографика 24 канала

Владислав Дзивидзинский отмечает: скамейка запасных у Зеленского короткая. Это тоже аргумент, почему Зеленский оставил Гончарука. Хотя это не в компетенции главы государства.

Реального кадрового состава для качественной замены нынешних министров у Зеленского нет. А если и второй состав правительства вновь провалился бы, то это существенно и быстро ударило по рейтингам Зеленского,

– считает Владислав Дзивидзинский.

Политолог Андрей Вигиринский добавляет: за отставку Гончарука в Верховной Раде могут проголосовать. Но назначение нового премьера парламентарии не поддержат.

"За отставку Гончарука проголосуют "Батькивщина", "Опплатформа – За жизнь". А будут ли голоса за нового кандидата? Во фракции "Слуга народа" есть крыло, которое поддерживает Гончарука. В любом случае они не проголосуют за другую кандидатуру. В результате Гончарук станет исполняющим обязанности", – отмечает Андрей Вигиринский.

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В свою очередь Дзивидзинский убежден: правительство Гончарука возьмет на себя весь негатив за тяжелые непопулярные решения. Завершит вопрос земельного рынка.

Правительство сыграло на опережение. Гончарук сразу признал правдивость записей и написал заявление на имя президента об отставке. Частично признав свою некомпетентность, но пообещав, что Кабмин старается, и они будут пробовать исправить ситуацию. Этим Гончарук уменьшил уровень падения поддержки правительства и в парламенте, и в обществе,

– замечает Владислав Дзивидзинский.

Кто заинтересован в ослаблении власти

По убеждению Дзивидзинского, у этой истории есть организатор и заказчики. Поставить прослушку в кабинете премьера и потом слить ее просто так нереально.

Есть игроки, которые начинают расшатывать власть, или провоцировать разные стороны, чтобы укрепить собственные позиции внутри властной команды,

– считает Дзивидзинский.



Аваков мог организовать прослушку Гончарука? / Фото из соцсетей

В частности, эксперты активно говорят, что это выгодно министру внутренних дел Авакову, который может претендовать на должность премьера.

СБУ возглавляет близкий к Зеленскому Баканов. Разведка прослушкой Гончарука не станет заниматься. Методом исключения, это могли сделать или МВД или это месть бывшего главы Государственного бюро расследований Трубы,

– отмечает политолог.

В то же время, рассказывает Дзивидзинский, украинская политика непредсказуема. В ходе реализации сценария все может пойти совсем не так, как планировалось. Сам организатор может получить меньший результат или даже нежелательный. А вот кто-то другой получит выгоду.

Кабмин Гончарука ждут точечные кадровые изменения. Осенью можно будет говорить о конкретных результатах его деятельности, от которых будет зависеть дальнейшая судьба правительства. Впрочем, главное, что политические игроки продолжают использовать грязные технологии для дискредитации своих оппонентов. Поэтому необходимо установить всю цепочку причастных и наказать согласно закону. Дестабилизация внутриполитической ситуации в условиях войны на пользу внешнему врагу и пятой колонне внутри Украины.