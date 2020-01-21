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      Судьба Кабмина: почему Гончарук остался и что ждет правительство

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      Почему президент Зеленский дал шанс Гончаруку? / 24 канал

      Премьер Гончарук после скандала вокруг прослушивания его кабинета и написания заявления об отставке и дальше остается на посту главы правительства. Президент Зеленский взамен поставил ряд задач перед Кабмином.

      Как долго Гончарук продолжит работать премьером?

      17 января состоялась встреча Зеленского и Гончарука. Президент не принял отставку премьера и дал ему шанс – до 4 февраля. В частности, Зеленский заявил, что его не устраивает ряд направлений, за которые ответственно правительство. Минэкономики, которое, по мнению президента, надо разделить. Микульт и Министерство по делам ветеранов.

      Интересно: Как украинцы оценивают работу премьера Гончарука: опрос

      Встреча Зеленского и Гончарука: смотрите видео

      По словам экспертов, глава Министерства экономики Милованов себя не оправдал. При этом, подчеркивает Андрей Вигиринский, именно от деятельности Министерства экономики и сельского хозяйства зависит доходная часть Госбюджета и рост ВВП.

      Нет государственной политики, связанной с развитием промышленного производства. На посту министра экономики должен быть бизнесмен, хозяйственник, который понимает, как развивается мировая экономика. И реализовывать непопулярные решения. Но это принесет результаты,
      – отмечает Вигиринский.

      Внимание! Процедура отставки премьера: как она происходит и почему это важно. Согласно Конституции назначает и отправляет в отставку премьера Верховная Рада. Поэтому Алексей Гончарук попал под шквал критики за "неправильную" подачу заявления об отставке. Как пояснил сам премьер-министр, он написал заявление на имя председателя Верховной Рады Украины, но дал его президенту. Таким образом он хочет продемонстрировать свое доверие главе государства. Вероятно, из-за записей из Кабмина, которые попали в сеть. На них премьер, в частности, обсуждал президента.

      Заместитель председателя Украинского института анализа и менеджмента политики Владислав Дзивидзинский отмечает: по каждому из этих министерств проводятся реформы, которые чувствительны для общества и властных рейтингов.

      Политолог также подчеркивает: глава Министерства экономики Милованов себя не оправдал, а на него возложена самая ответственная часть работы власти – земельная реформа. Минкульт – очень широкий спектр работы в информационной сфере. В частности, вопросы информационной защиты в условиях гибридной войны. Для ветеранов власть пытается создать правила игры. Чтобы ветеранское движение не вылилось в уличные протесты.

      Зеленский закладывает возможность без отставки правительства реформирования министерств. Это будет происходить где-то в течение трех месяцев. То есть ни 4 февраля, ни ближайшие полгода отставки правительства и Гончарука не будет. Правительство сохранит свой иммунитет до осени. Тогда может быть смена правительства и премьера,
      – убежден Дзивидзинский.

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      Как это повлияет на рейтинги власти?

      По словам политолога Ярослава Макитры, ситуация вокруг прослушки в кабинете премьера Гончарука и его заявление об отставке – первый серьезный политический экзамен для президента Зеленского.

      Увольнении Гончарука, возможно, выглядит логично. Впрочем, с политической точки зрения Зеленскому невыгодно отправлять в отставку премьера. От дальнейших действий Зеленского будет зависеть вся его карьера,
      – замечает Ярослав Макитра.

      В частности, отмечает эксперт, любое действие Зеленского отразится на его политической карьере.

      найвпливовіші українці
      Зеленский самый влиятельный в Украине, а Гончарук на пятом месте / Инфографика 24 канала

      Владислав Дзивидзинский отмечает: скамейка запасных у Зеленского короткая. Это тоже аргумент, почему Зеленский оставил Гончарука. Хотя это не в компетенции главы государства.

      Реального кадрового состава для качественной замены нынешних министров у Зеленского нет. А если и второй состав правительства вновь провалился бы, то это существенно и быстро ударило по рейтингам Зеленского,
      – считает Владислав Дзивидзинский.

      Политолог Андрей Вигиринский добавляет: за отставку Гончарука в Верховной Раде могут проголосовать. Но назначение нового премьера парламентарии не поддержат.

      "За отставку Гончарука проголосуют "Батькивщина", "Опплатформа – За жизнь". А будут ли голоса за нового кандидата? Во фракции "Слуга народа" есть крыло, которое поддерживает Гончарука. В любом случае они не проголосуют за другую кандидатуру. В результате Гончарук станет исполняющим обязанности", – отмечает Андрей Вигиринский.

      Читайте также: Зеленский обязал правоохранителей за 2 недели установить, кто слил прослушку Гончарука

      В свою очередь Дзивидзинский убежден: правительство Гончарука возьмет на себя весь негатив за тяжелые непопулярные решения. Завершит вопрос земельного рынка.

      Правительство сыграло на опережение. Гончарук сразу признал правдивость записей и написал заявление на имя президента об отставке. Частично признав свою некомпетентность, но пообещав, что Кабмин старается, и они будут пробовать исправить ситуацию. Этим Гончарук уменьшил уровень падения поддержки правительства и в парламенте, и в обществе,
      замечает Владислав Дзивидзинский.

      Кто заинтересован в ослаблении власти

      По убеждению Дзивидзинского, у этой истории есть организатор и заказчики. Поставить прослушку в кабинете премьера и потом слить ее просто так нереально.

      Есть игроки, которые начинают расшатывать власть, или провоцировать разные стороны, чтобы укрепить собственные позиции внутри властной команды,
      считает Дзивидзинский.

      аваков
      Аваков мог организовать прослушку Гончарука? / Фото из соцсетей

      В частности, эксперты активно говорят, что это выгодно министру внутренних дел Авакову, который может претендовать на должность премьера.

      СБУ возглавляет близкий к Зеленскому Баканов. Разведка прослушкой Гончарука не станет заниматься. Методом исключения, это могли сделать или МВД или это месть бывшего главы Государственного бюро расследований Трубы,
      – отмечает политолог.

      В то же время, рассказывает Дзивидзинский, украинская политика непредсказуема. В ходе реализации сценария все может пойти совсем не так, как планировалось. Сам организатор может получить меньший результат или даже нежелательный. А вот кто-то другой получит выгоду.

      Кабмин Гончарука ждут точечные кадровые изменения. Осенью можно будет говорить о конкретных результатах его деятельности, от которых будет зависеть дальнейшая судьба правительства. Впрочем, главное, что политические игроки продолжают использовать грязные технологии для дискредитации своих оппонентов. Поэтому необходимо установить всю цепочку причастных и наказать согласно закону. Дестабилизация внутриполитической ситуации в условиях войны на пользу внешнему врагу и пятой колонне внутри Украины.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Алексей Гончарук Публикации Кабинет Министров Украины Арсен Аваков Владимир Зеленский Статьи Роман Труба Прослушка Гончарука
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