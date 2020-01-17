Кто мог бы стать премьером вместо Гончарука: мнение Фесенко

Владимир Зеленский не принял заявление об отставке Алексея Гончарука и дал ему еще один шанс. Но не исключено, что действующий премьер не подаст в отставку через несколько месяцев. Кто бы мог заменить Гончарука на посту главы правительства, рассказал политолог Сергей Фесенко.

Политолог Сергей Фесенко в эфире 24 канала сказал: "Я считаю, что у Авакова вероятность стать премьером не очень высокая. Вот почему премьером стал Гончарук? Он человек президентской команды и он премьер-исполнитель, и он понимает это, и намекает на это в своем заявлении".

К слову: Зеленский не принял отставку Гончарука и дал ему шанс

По его словам, если Аваков станет премьер, то он будет самостоятельной политической фигурой и будет вторым центром влияния.

Мы это видели во времена Порошенко, даже, когда Аваков был просто министром внутренних дел, он был другим центром влияния, а если он станет премьер-министром, то он точно будет вторым центром власти. А это Зеленскому и большей части его власти не нужно,

– заверил эксперт.

"Вероятность того, что Аваков станет премьером не очень высокая, хотя некоторые люди из команды Зеленского такой вариант могут лоббировать. Думаю, что больше шансов у Витренко, если дойдет до отставки Гончарука. Однако в отношении Витренко будет немало критики из-за истории с многомиллионной премией. Это не первая такая премия, и это снизит шансы Витренко при прохождении в Верховной Раде", – пояснил Фесенко.

Справка. Топ-менеджеры "Нафтогаза" должны получить премию в 700 миллионов гривен. Это 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский "Газпром".

Также добавил: "Есть другие кандидатуры – заместитель Гончарука в Офисе Президента – Юлия Ковалив. Она вполне соответствует всем тем критериям, благодаря которым сам Гончарук стал премьером".

Что известно об отставке Алексея Гончарука?

15 января в сети появились несколько частей аудиозаписи разговоров, одним из участников которых является якобы премьер Алексей Гончарук. На записях глава правительства называет себя "профаном" в экономике и говорит про "примитивное понимание экономических процессов" президента Зеленского.



Все записи выложил подозрительный, очевидно, созданный для слива, ютуб-канал "Как обмануть президента". А возмущение в соцсетях начали разгонять депутаты так называемой "группы Коломойского" в "Слуге народа" – Александр Дубинский, Максим Бужанский и Александр Куницкий.



На следующий день Гончарук таки написал заявление об отставке и передал его президенту. Однако, согласно Конституции и законодательству, назначает и отправляет в отставку премьера именно Верховная Рада Украины. Вечером между Зеленским и Гончаруком состоялась встреча, где глава государства заявил, что не принимает его заявление об увольнении и дает шанс.