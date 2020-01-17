Хто міг би стати прем'єром замість Гончарука: думка Фесенка

Володимир Зеленський не прийняв заяву про відставку Олексія Гончарука та дав йому ще один шанс. Але не виключено, що чинний прем'єр не подасть у відставку за декілька місяців. Хто б міг замінити Гончарука на посаді голови уряду, розповів політолог Сергій Фесенко.

Фесенко в ефірі 24 каналу сказав: "Я вважаю, що у Авакова вірогідність стати прем'єром не дуже висока. От чому прем'єром став Гончарук? Він людина президентської команди і він прем'єр-виконавець, і він розуміє це, і натякає це у своїй заяві".

До слова: Зеленський не прийняв відставку Гончарука та дав йому шанс

За його словами, якщо Аваков стане прем'єр, то він буде самостійною політичною фігурою і буде другим центром впливу.

Ми це бачили за часів Порошенка, навіть, коли Аваков був просто міністром внутрішніх справ, то він був іншим центром впливу, а якщо він стане прем'єр-міністром, то він точно буде другим центром влади. А це Зеленському і більшій частині його влади не потрібно,

– запевнив експерт.

"Вірогідність того, що Аваков стане прем'єром не дуже висока, хоча деякі люди з команди Зеленського такий варіант можуть лобіювати. Думаю, що більше шансів у Вітренка, якщо дійде до відставки Гончарука. Однак щодо Вітренка буде чимало критики через історію з багатомільйонною премією. Це не перша така премія, і це знизить шанси Вітренка при проходженні у Верховній Раді", – пояснив Фесенко.

Довідка. Топменеджери "Нафтогазу" мають отримати премію у 700 мільйонів гривень. Це 1% від 2,9 мільярда доларів, які виплатить Україні російський "Газпром".

Також додав: "Є інші кандидатури – заступниця Гончарука в Офісі Президента – Юлія Ковалів. Вона цілком відповідає всім тим критеріям, завдяки яким сам Гончарук став прем'єром".

Що відомо про відставку Олексія Гончарука? 15 січня в мережі з'явились кілька частин аудіозапису розмов, одним із учасників яких є нібито прем'єр Олексій Гончарук. На записах глава уряду називає себе "профаном" в економіці та говорить про "примітивне розуміння економічних процесів" президента Зеленського.



Всі записи виклав підозрілий, очевидно, створений для зливу, ютуб-канал "Як обдурити президента". А обурення в соцмережах почали розганяти депутати так званої "групи Коломойського" у "Слузі народу" – Олександр Дубінський, Максим Бужанський і Олександр Куницький.



Наступного дня Гончарук таки написав заяву про відставку та передав її президенту. Однак, згідно з Конституцією та законодавством, призначає і відправляє у відставку прем'єра саме Верховна Рада України. Ввечері між Зеленським та Гончаруком відбулась зустріч, де глава держави заявив, що не приймає його заяву про звільнення та дає шанс.