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      Зеленский дал две недели, – Рябошапка о прослушке Гончарука

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      Ситуация неконтролируемая, – Рябошапка о прослушке и Гончаруке / Getty images

      На данный момент результатов расследования по делу скандальных записей разговоров премьер-министра Алексея Гончарука нет. Однако ситуация с прослушиванием в целом в Украине является не контролируемой.

      Это действительно вопрос национальной безопасности, об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью "Интерфакс-Украина".

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      "Сейчас ситуация неконтролируемая"

      Рябошапка объяснил, что таким образом можно получить доступ к информации, разглашение которой создаст серьезную проблему для страны. По его словам, это означает возможность прослушивать любого – даже главу государства.

      Сейчас ситуация почти неконтролируемая: много частных структур имеют возможность прослушивать кого угодно, работают такие себе мини-спецслужбы. Каждый человек, который имеет достаточно денег, может себе это позволить, фактически каждый олигарх имеет свою мини-спецслужбу,
      – добавил он.

      Генпрокурор отметил, что все нужно урегулировать на общегосударственном уровне. Эта тема обсуждалась на совещании у президента.

      "Речь идет и о доступе к рынку специальных устройств, и об усилении государственного контроля за такими вещами. Мы сейчас думаем, как разработать все необходимые меры безопасности", – объяснил Рябошапка.

      Он отметил, что здесь речь идет о, как минимум, их запрете. Кроме того, обсуждалось привлечение к ответственности и изъятие всех устройств для снятия информации.

      К прослушиванию могут быть причастны правоохранители

      Рябошапка отметил, что практика показывает – те, кто работает в таких частных структурах, ранее работали в спецслужбах и в правоохранительных органах.

      Они прекрасно понимают, как работает наружное наблюдение, как снимать информацию. Такие навыки они используют в частном секторе и далеко не всегда в пользу и в рамках закона,
      – пояснил он.

      Прослушка премьера Гончарука

      Генпрокурор также рассказал, что пна данный момент нет результатов расследования по делу о прослушивании Алексея Гончарука.

      "Пока результатов расследования нет, президент дал две недели для того, чтобы установить, как это происходило", – сказал Рябошапка.

      Он отметил, преступление – уголовное, а поэтому "служба безопасности вместе с нами должна довести это дело до конца". Рябошапка считает это дело "показательным", а общество "должно услышать ответ".

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      Как возник скандал с прослушиванием Гончарука?
      15 января во сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, руководительницы Минфина Оксаны Маркаровой, министра развития экономики Тимофея Милованова, заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, заместителя главы Офиса Президента Юлии Кузнецов.

      Одним из первых опубликовал видео в фейсбуке Александр Дубинский. Он и нардеп Максим Бужанский последнее время критикуют Кабмин в соцсетях.

      В обнародованном записи фигуранты якобы придумывали объяснения для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны. При этом во время разговора "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – значит "простое"). Сам Гончарук также говорит о том, что он "полный профан" в экономике.

      После ситуации с пленками Гончарук подал документ об уходе на рассмотрение Зеленского. Что интересно, уволить Гончарука может лишь Верховная Рада. В конце вечером 17 января Зеленский "помиловал" Гончарука, провел с ним совместную встречу и дал ряд поручений.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Расследования Прослушка Гончарука Руслан Рябошапка Алексей Гончарук
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