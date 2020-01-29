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      У Зеленского нет заявления об отставке Гончарука: документ

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      У Зеленского не зарегистрировали заявление об отставке Гончарука / Пресс-служба Кабмина

      Недавно после скандала с прослушкой премьер Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его Владимиру Зеленскому. Однако на Банковой заявили, что заявление не зарегистрировали.

      Журналист Алексей Братущак в Фейсбуке опубликовал ответ ОПУ на официальный запрос.

      Обратите внимание: Почему отставка Гончарука не состоялась: Зеленский объяснил, сравнив премьера с автомобилем

      В документе говорится, что заявление Гончарука в регистрационно-справочной базе Офиса Президента не зарегистрировано.

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      Ответ на официальный запрос / Фото с фейсбук-страницы Алексея Братущака

      Журналист считает, что у Гончарука "свое представление о документообороте между органами власти". "Ну там, смской сбрасывать документы. Или через телеграмм-каналы. Или в других мессенджерах", – добавил журналист.

      Важно! Согласно статье 115 Конституции Украины премьер должен подать заявление об отставке в парламент, а не президенту.

      Гончарука могли отправить в отставку: что нужно знать

      • 15 января во сети распространили запись разговора якобы Алексея Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина. Фигуранты придумывали объяснения для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.
      • Условный "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и уточнил, что "примитивное" – это "простое"). Себя же "Гончарук" назвал "полным профаном "в экономике".
      • Впоследствии Гончарук заявил, что фразы в аудио вырваны из контекста и смонтированы, однако утром 17 января подал заявление на увольнение Зеленскому. Однако
      • Вечером того же дня, 17 января, Владимир Зеленский не принял отставку Алексея Гончарука, и на совместной встрече с премьером дал назад "шанс и ряд поручений".
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Журналисты Офіс Президента Владимир Зеленский Алексей Гончарук Прослушка Гончарука
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