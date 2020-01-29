У Зеленского нет заявления об отставке Гончарука: документ

Недавно после скандала с прослушкой премьер Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его Владимиру Зеленскому. Однако на Банковой заявили, что заявление не зарегистрировали.

Журналист Алексей Братущак в Фейсбуке опубликовал ответ ОПУ на официальный запрос.

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В документе говорится, что заявление Гончарука в регистрационно-справочной базе Офиса Президента не зарегистрировано.



Ответ на официальный запрос / Фото с фейсбук-страницы Алексея Братущака

Журналист считает, что у Гончарука "свое представление о документообороте между органами власти". "Ну там, смской сбрасывать документы. Или через телеграмм-каналы. Или в других мессенджерах", – добавил журналист.

Важно! Согласно статье 115 Конституции Украины премьер должен подать заявление об отставке в парламент, а не президенту.

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