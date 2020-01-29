У Зеленского нет заявления об отставке Гончарука: документ
Недавно после скандала с прослушкой премьер Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его Владимиру Зеленскому. Однако на Банковой заявили, что заявление не зарегистрировали.
Журналист Алексей Братущак в Фейсбуке опубликовал ответ ОПУ на официальный запрос.
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В документе говорится, что заявление Гончарука в регистрационно-справочной базе Офиса Президента не зарегистрировано.
Ответ на официальный запрос / Фото с фейсбук-страницы Алексея Братущака
Журналист считает, что у Гончарука "свое представление о документообороте между органами власти". "Ну там, смской сбрасывать документы. Или через телеграмм-каналы. Или в других мессенджерах", – добавил журналист.
Важно! Согласно статье 115 Конституции Украины премьер должен подать заявление об отставке в парламент, а не президенту.
Гончарука могли отправить в отставку: что нужно знать
- 15 января во сети распространили запись разговора якобы Алексея Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина. Фигуранты придумывали объяснения для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.
- Условный "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и уточнил, что "примитивное" – это "простое"). Себя же "Гончарук" назвал "полным профаном "в экономике".
- Впоследствии Гончарук заявил, что фразы в аудио вырваны из контекста и смонтированы, однако утром 17 января подал заявление на увольнение Зеленскому. Однако
- Вечером того же дня, 17 января, Владимир Зеленский не принял отставку Алексея Гончарука, и на совместной встрече с премьером дал назад "шанс и ряд поручений".