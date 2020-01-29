У Зеленського немає заяви про відставку Гончарука: документ

Нещодавно після скандалу з прослушкою прем’єр Олексій Гончарук заявив, що написав заяву про відставку та передав її Володимиру Зеленському. Однак на Банковій заявили, що заяву не зареєстрували.

Журналіст Олексій Братущак у фейсбуці опублікував відповідь ОПУ на офіційний запит.

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У документі мовиться, що заяву Гончарука в реєстраційно-довідковій базі Офісу Президента не зареєстровано.



Відповідь на офіційний запит/ Фото з фейсбук-сторінки Олексія Братущака

Журналіст вважає, що у Гончарука "своє уявлення про документообіг між органами влади". "Ну там, смскою скидати документи. Або через телеграм-канали. Або в інших месенджерах", – додав журналіст.

Важливо! Згідно зі статтею 115 Конституції України прем'єр має подати заяву про відставку в парламент, а не президенту.

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