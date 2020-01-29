У Зеленського немає заяви про відставку Гончарука: документ
Нещодавно після скандалу з прослушкою прем’єр Олексій Гончарук заявив, що написав заяву про відставку та передав її Володимиру Зеленському. Однак на Банковій заявили, що заяву не зареєстрували.
Журналіст Олексій Братущак у фейсбуці опублікував відповідь ОПУ на офіційний запит.
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У документі мовиться, що заяву Гончарука в реєстраційно-довідковій базі Офісу Президента не зареєстровано.
Відповідь на офіційний запит/ Фото з фейсбук-сторінки Олексія Братущака
Журналіст вважає, що у Гончарука "своє уявлення про документообіг між органами влади". "Ну там, смскою скидати документи. Або через телеграм-канали. Або в інших месенджерах", – додав журналіст.
Важливо! Згідно зі статтею 115 Конституції України прем'єр має подати заяву про відставку в парламент, а не президенту.
Гончарука могли відправити у відставку: що треба знати
- 15 січня у мережі поширили запис розмови нібито Олексія Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну. Фігуранти виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні.
- Умовний "Гончарук" сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і уточнив, що "примітивне" – це "просте"). Себе ж "Гончарук" назвав "повним профаном" в економіці".
- Згодом Гончарук заявив, що фрази на аудіо вирвані з контексту та змонтовані, однак вранці 17 січня подав заяву на звільнення Зеленському. Однак
- Увечері того ж дня, 17 січня, Володимир Зеленський не прийняв відставку Олексія Гончарука, та на спільній зустрічі з прем'єром дав тому "шанс та низку доручень".