Чому відставка Гончарука не відбулася: Зеленський пояснив, порівнявши прем'єра з автомобілем

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук залишається на своїй посаді, бо цьому є "об'єктивні причини". Причому коли він втомиться або не впорається – то залишить крісло голови Кабміну.

У такий спосіб Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому вирішив залишити Олексія Гончарука на посаді прем'єр-міністра. Про це глава української держави говорив у інтерв'ю ізраїльському "9 каналу".

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Я вважаю, що всьому є об'єктивні причини. Він, як хороша машина, що не наїздила ще ту кількість кілометрів, після якої ви міняєте автомобіль,

– сказав Зеленський.

І пояснив: "Я не порівнюю його з річчю, це просто алегорія". А Гончарук насправді – це "молода, як мені здається, дуже потрібна цій країні й цього часу людина".

Утім, додав український президент, якщо голова уряду не виконає поставлені перед ним завдання, то без проблем звільнить крісло прем'єра.

Він втомиться – він піде, він не впорається – він звільнить це крісло. Це справедливо. Але ще трохи потрібно йому часу, щоб показати результат,

– вважає глава держави.

Зеленський наголосив, що час в Україні "біжить дуже швидко", а Гончарук працює лише чотири місяці: "Запал у нього є".

Гончарука могли відправити у відставку: що треба знати

15 січня у мережі поширили запис розмови нібито Олексія Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну. Фігуранти виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні.

нібито Олексія Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну. Фігуранти виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні. Умовний "Гончарук", як свідчить запис, сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і уточнив, що "примітивне" – це "просте"). Себе ж "Гончарук" назвав "повним профаном" в економіці".

Згодом Гончарук заявив, що фрази на аудіо вирвані з контексту та змонтовані, однак вранці 17 січня подав заяву на звільнення Зеленському (зауважимо, звільнити Гончарука може лише Верховна Рада).

Зеленському (зауважимо, звільнити Гончарука може лише Верховна Рада). Увечері того ж дня, 17 січня, Володимир Зеленський не прийняв відставку Олексія Гончарука, та на спільній зустрічі з прем'єром дав тому "шанс та низку доручень".

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