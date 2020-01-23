Чи варто журналістам поширювати зливи з телеграму: думки експертів

Анонімні телеграм-чати активно "зливають" інформацію про українську політику. Після чергових фейків, які майже всі надходять із таких чатів, перед українцями постає питання, чи вірити цим анонімним, джерелам. Ще більш важливе питання стоїть перед медіа – чи варто взагалі висвітлювати ці "зливи".

Таємні переписки депутатів, прослушка у кабінеті ексочільника ДБР – все це з'являється на різноманітних телеграм-каналах і згодом потрапляє у ЗМІ.

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Повідомлення з телеграму аналізують експерти, а журналісти намагаються копати глибше. Від початку перед редакторами постає вибір: ставити цю, так би мовити, сенсацію в ефір або зачекати.

► Журналісти: Варто захистити себе від судових позовів

"Треба зважувати наскільки ти хочеш дати цю новину в ефір, наскільки вона гаряча, наскільки вона правдива. Звичайно, якщо немає підтверджень від першої особи, як от було з плівками Гончарука. Треба використовувати конструкції "ймовірно голос Гончарука", щоб потім убезпечувати себе від судових позовів", – зазначив випусковий редактор новин на 24 каналі Євген Назаренко.

► Медіапсихолог: Замовчати неможливо

За словами медіапсихолога, замовчувати ці "зливи" в так звану епоху діджитал майже неможливо. На таку інсайдерську, втім, не завжди достовірну інформацію, є попит.

Вони хочуть контролю. Відчуття, знаєте, нестабільності, наче ти сидиш на стільчику, у якому не чотири ніжки, а три. І ти постійно хитаєшся, намагаєшся знайти точку рівноваги. Отак і народ реагує на всі повідомлення, які є,

– пояснила медіапсихологиня Юлія Чаплінська.

► Політологи: Ти ніколи не знаєш – пишуть тебе чи ні

Політологи ж кажуть, що соцмережі – це просто ще один інструмент. Плівки Мельниченка, плівки Онищенка поширені не через соцмережі, а ефект мали той самий. Основна відмінність – автор-інкогніто. Перевірити факти складно.

"Рівень цих "зливів", чесно кажучи, стає вже нижче плінтуса. Якщо б там були схеми, корупція тощо – це було б цікаво", – сказав політолог Олександр Антонюк.

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Політикам тепер варто постійно контролювати себе, адже ніколи не знаєш – пишуть тебе чи ні, і чи бува не з'явиться чергова розмова у телеграмі.

Ти не знаєш, де тебе пишуть. Історія з Гончаруком чітко це показала. Чи вийде після наради якийсь "злив" в телеграм, чи не вийде. Але є інша небезпека – телеграм-канали можуть поширювати і фейкові новини,

– наголосив політолог Тарас Семенюк.

Думки ж самої аудиторії щодо доречності висвітлювання "зливів" у ЗМІ розділились: хтось вважає, що це необхідно показувати, інші ж вважають, що є вдосталь більш важливих перевірених новин.



24 канал закликає українців перевіряти усю інформацію, навіть якщо її публікують дуже авторитетні джерела.

Що відомо про "зливи" в телеграміОдні з найвідоміших телеграмів: "Темний рицар" і канал пранкера Джокера. Наразі невідомо, хто їх веде. Наприклад, адміністратор телеграм-каналу "Темний рицар" позиціонує себе, як людину зсередини "Слуги народу". Водночас голова фракції Давид Арахамія заявляв, що має певні здогадки, хто це може бути. Він переконаний, що канал адмініструє не одна людина, а ціла група.



Останніми найгучнішими були "зливи" про ексголову ДБР Трубу, прем'єрміністра Гончарука. Також гучними переписками відзначилися Богдан Яременко, який втрапив у секс-скандал, Микола Тищенко, який розповідав то про складнощі партійного життя, то про те, що гроші "слугам народу" начебто платять у конвертах.