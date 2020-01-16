ДБР відкрило справу проти Труби: у чому його підозрюють

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливого розголошення даних досудового розслідування ексглавою ДБР Романом Трубою і начальником пресслужби бюро Максимом Білоусенком.

Про це мовиться у відповіді ДБР на запит "Українських Новин".

Відповідь ДБР щодо відкриття справи проти Труби / документ "Українських новин"

Відзначимо, що раніше ГПУ теж відкрила справу проти Труби. Ексочільника бюро підозрюють у втручанні в діяльність поліції.

Справу проти Труби буде вести Головний слідчий управління Нацполіції.

Що відомо про прослушку в офісі Труби

Романа Трубу призначили на посаду голови Державного бюро розслідувань у 2017 році. У вересні 2019 року він повідомив, що у його кабінеті знайшли професійно встановлену прослушку. Тоді сам голова ДБР не виключав, що така знахідка може бути пов'язаною зі справами проти топових осіб держави. Водночас, яким чином прослушка потрапила до його кабінету та де записи з неї встановлено не було.

20 листопада 2019 року у мережу злили диктофонні записи із кабінету Романа Труби. У них зокрема мовиться про резонансні кримінальні справи проти топ чиновників України. На одному із записів чути, що справу проти Петра Порошенка контролює голова Офісу Президента Андрій Богдан. А у записі від 19 вересня президент Зеленський поставив голові ДБР низку завдань щодо відкриття справ по конкретних держструктурах. Згідно із записом, якщо б Труба виконав завдання, то залишився б на посаді у 2020 році.

Адвокати Порошенка подали до НАБУ та Генпрокуратури заяви щодо фігурантів опублікованих записів розмов з кабінету Романа Труби. Вони вважають, що у цих розмовах мовиться про незаконне втручання в роботу правоохоронних органів з боку Офісу президента України.

24 грудня 2019 року Володимир Зеленський підписав закон про перезапуск Державного бюро розслідувань . А вже 27 числа підписав указ, яким звільнив Трубу з посади директора ДБР. А призначив на його місце тимчасово виконувати обов'язки нардепку від "Слуги народу" Ірину Венедіктову.