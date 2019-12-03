Рада прийняла правки до закону про ДБР: це допоможе звільнити Трубу і розморозить справи Майдану

Народні депутати проголосували за законопроєкт №2116 про внесення правок до закону про Державне бюро розслідувань у другому читанні та в цілому. Вони дозволять продовжити розслідування справ Майдану. Окрім того, закон передбачає перезапуск Державного бюро розслідувань та звільнення усього керівництва органу. За зміни у законі висловилися 250 нардепів.

Напередодні поправку до законопроєкту про ДБР підтримав профільний комітет Верховної Ради з правоохоронної діяльності.

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Законопроєкт про роботу ДБР був визначений президентом Зеленським як невідкладний. Його розглядали найпершим на пленарному засіданні парламенту.

Перед голосуванням Ради глава держави наголосив на необхідності прийняття правок для вдосконалення роботи ДБР.

"Права рука" директора ДБР підозрюється в отриманні хабаря у розмірі 150 000 доларів. Ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво Бюро. Ця інституція створювалась як незалежна та об'єктивна. Шкода, якщо ці добрі наміри не справдяться,

– написав президент на своїй фейсбук-сторінці.

Що це за законопроєкт? Одна з прийнятих Радою поправок до закону про ДБР дозволить фахівцям, які розслідували справи вбивств під час протестів на Майдані Незалежності в центрі Києва восени 2013 – взимку 2014 року, продовжити роботу, а не починати її спочатку новим слідчим ДБР. 22 листопада адвокат сімей "Небесної сотні" Євгенія Закревська оголосила голодування, вимагаючи прийняти зміни до закону, спрямовані на розблокування розслідування справ Майдану.



Інші правки передбачають дострокове припинення повноважень директора Держбюро розслідувань (Романа Трубу – 24 канал) та його заступників. Так, тимчасово виконуючого обов’язки очільника ДБР президент має призначити впродовж 5 днів з дня набуття цим законом чинності.

Що загрожувало розслідуванням справ Майдану: