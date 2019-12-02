Влада не реагує, – активіст, який голодує через справи Майдану

Адвокатка Євгенія Закревська, яка представляє інтереси родин героїв Небесної Сотні, оголосила голодування через нерозглянуту парламентом поправку до законопроєкту про Держбюро розслідувань. До неї приєдналися вже 11 активістів.

Про це в ефірі 24 каналу розповів активіст Микола Виговський, який без їжі вже 7 день. Його обурило те, що представники влади ніяк не відреагували на протест правозахисниці.

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"Три-чотири дні влада взагалі не реагувала. Навіть окремі депутати ніяк не відреагували. Це дуже обурювали. Голодує не людина з вулиці, не будь-хто, хто міг би спекулювати такими речами. Голодує адвокатка сімей Небесної сотні, а реакції від влади – нуль. Це обурило найбільше, тому вирішив приєднатися до цих вимог", – розповів Микола Виговський.

На одну людину не звертають увагу, тому в мене було бажання, щоб ще хтось приєднався. Поправку, я думаю, що завтра проголосують. Проте ми б хотіли, щоб проголосували весь закон про Державне бюро розслідувань, тому завтра вирішуватимемо, що робити далі,

– підсумував активіст.

Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська голодує через зупинку розслідування проваджень по злочинах на Євромайдані. Закревська не їстиме до того моменту, поки нардепи не схвалять поправку , яка передбачає створення спільного управління з розслідування справ Майдану.

Що загрожує розслідуванням справ Майдану

Всі роки розслідуваннями справ Майдану займався відділ Спеціальних розслідувань ГПУ під керівництвом Сергія Горбатюка.

У лютому 2019 року моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатувала, що за 5 років після протестів на Майдані досягнуто лише обмежений прогрес у розслідуванні вбивств і насильницьких смертей 98 осіб.

21 жовтня у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності 2013 – 2014 років. Злочини часів Майдану потім мало розслідувати ДБР, за діяльністю якого наглядатиме новостворений департамент у Генпрокуратурі.

Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Горбатюка у жовтні 2019 року. Після цього Горбатюк заявив, що слідство у справах Майдану призупинено, в ГПУ, зі свого боку, розслідування та забезпечення невідворотності покарання у справах Майдану називають пріоритетними.

5 листопада ДБР заявило, що розслідування злочинів, що сталися за час Майдану, тимчасово призупиниться. Усе через надмірне навантаження на Бюро та брак слідчих.

Оскільки Верховна Рада не прийняла необхідні поправки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування злочинів щодо Майдану – воно призупиняється з 20 листопада на невизначений час.

Що відомо про справу МайдануВсі скоєні під час Революції Гідності злочини умовно об'єднали в одну велику "Справу Майдану", в якій є 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).



Святошинський райсуд Києва розглядає справу проти ексберкутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх звинувачують у масових розстрілах людей на Майдані 20 лютого 2014 року.



Організаторам, виконавцям, а також середній ланці було повідомлено про підозру. Там фігурують прізвища таких ексчиновників: президента-втікача Віктора Януковича, ексголови СБУ Олександра Якименка і його ексзаступників, ексгенпрокурора Віктора Пшонки тощо.