Власть не реагирует, – активист, который голодает из-за дела Майдана

Адвокат Евгения Закревская, которая представляет интересы семей героев Небесной Сотни, объявила голодовку из-за нерассмотренной парламентом поправки законопроекта о Госбюро расследований. К ней присоединились уже 11 активистов.

Об этом в эфире 24 канала рассказал активист Николай Выговский, который без еды уже 7 день. Его возмутило то, что представители власти никак не отреагировали на протест правозащитницы.

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"Три-четыре дня власть вообще не реагировала. Даже отдельные депутаты никак не отреагировали. Это очень возмущало. Голодает не человек с улицы, не любой, кто мог бы спекулировать такими вещами. Голодает адвокат семей Небесной сотни, а реакции от властей – ноль. Это возмутило больше всего, поэтому решил присоединиться к этим требованиям", – рассказал Николай Выговский.

На одного человека не обращают внимание, поэтому у меня было желание, чтобы еще кто-то присоединился. Поправку, я думаю, что завтра проголосуют. Однако мы бы хотели, чтобы проголосовали все закон о Государственном бюро расследований, поэтому завтра будем решать, что делать дальше,

– подытожил активист.

Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская голодает из-за остановки расследования производств по преступлениям на Евромайдане. Закревская не будет есть до того момента, пока нардепы не примут поправку, которая предусматривает создание совместного управления по расследованию дел Майдана.

Что грозит расследованием дел Майдана

Все годы расследованиями дел Майдана занимался отдел Специальных расследований ГПУ под руководством Сергея Горбатюка.

В феврале 2019 года мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.

21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013 – 2014 годов. Преступления времен Майдана затем должно расследовать ГБР, за деятельностью которого будет наблюдать новосозданный департамент в Генпрокуратуре.

Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка в октябре 2019 года. После этого Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана приостановлено, в ГПУ, со своей стороны, расследование и обеспечение неотвратимости наказания по делам Майдана называют приоритетными.

5 ноября ГБР заявило, что расследование преступлений, произошедших за время Майдана, временно приостановится. Все из-за чрезмерной нагрузки на Бюро и нехватки следователей.

Поскольку Верховная Рада не приняла необходимые поправки к закону о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование преступлений по Майдану - оно приостанавливается с 20 ноября на неопределенное время.

Что известно о деле Майдана

Все совершенные во время Революции Достоинства преступления условно объединили в одно большое "Дело Майдана", в котором есть 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).



Святошинский райсуд Киева рассматривает дело против бывших беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтури и Олега Янишевского. Их обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.



Организаторам, исполнителям, а также среднему звену было сообщено о подозрении. Там фигурируют фамилии таких бывших чиновников: президента-беглеца Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и его бывших заместителей, ексгенпрокурора Виктора Пшонки и прочее.