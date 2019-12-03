Рада приняла поправки в закон о ГБР
Народные депутаты проголосовали за законопроект №2116 о внесении поправок в закон о Государственном бюро расследований во втором чтении и в целом. Они позволят продолжить расследование дел Майдана. За изменения в законе проголосовали 250 нардепов.
Накануне поправку к законопроекту о ГБР поддержал профильный комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности.
Интересно: Власть не реагирует, – активист, который голодает из-за дела Майдана
Законопроект о работе ГБР был определен президентом Зеленским как неотложный. Его рассматривали первым на пленарном заседании парламента.
Перед голосованием Рады глава государства отметил необходимость принятия поправок для совершенствования работы ГБР.
"Правая рука" директора ГБР подозревается в получении взятки в размере 150 тысяч долларов. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро. Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не оправдаются,
– написал президент на своей фейсбук-странице.
Что это за законопроект?
Одна из принятых Радой поправок в закон о ГБР позволит специалистам, которые расследовали дела убийств во время протестов на Майдане Независимости в центре Киева осенью 2013 – зимой 2014 года, продолжить работу, а не начинать ее сначала новым следователем ГБР. 22 ноября адвокат семей "Небесной сотни" Евгения Закревская объявила голодовку, требуя принять изменения в закон, направленные на разблокирование расследования дел Майдана.
Другие поправки предусматривают досрочное прекращении полномочий директора Госбюро расследований и его заместителей. Так, временно исполняющего обязанности главы ГБР президент должен назначить в течение 5 дней со дня вступления в силу данного закона.
Что грозило расследованию дел Майдана:
- Все годы расследованиями дел Майдана занимался отдел специальных расследований ГПУ под руководством Сергея Горбатюка.
- В феврале 2019 года мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.
- 21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013 – 2014. Преступления времен Майдана потом чуть расследовать ГБР, за деятельностью которого будет присматривать вновь департамент в Генпрокуратуре.
- Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка в октябре 2019 года. После этого Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана приостановлено, в ГПУ, со своей стороны, расследования и обеспечение неотвратимости наказания по делам Майдана называют приоритетными.
- 5 ноября ГБР заявило, что расследование преступлений, произошедших за время Майдана, временно приостановится. Все из-за чрезмерной нагрузки на Бюро и недостатка следователей.
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