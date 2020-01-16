ГБР открыло дело против Трубы: в чем его подозревают

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно возможного разглашения данных досудебного расследования экс-главой ГБР Романом Трубой и начальником пресс-службы бюро Максимом Белоусенко.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос "Украинских Новостей".

Ответ ГБР об открытии дела против трубы / документ " Українських новин"

Отметим, что ранее ГПУ тоже открыла дело против Трубы. Экс-главу бюро подозревают во вмешательстве в деятельность полиции.

Дело против Трубы будет вести главный следователь управления Нацполиции.

Что известно о прослушке в офисе Трубы

Романа Трубу назначили на должность председателя Государственного бюро расследований в 2017 году. В сентябре 2019 года он сообщил, что в его кабинете нашли профессионально установленную прослушку. Тогда сам глава ГБР не исключал, что такая находка может быть связана с делами против топовых лиц государства. Вместе с тем, каким образом прослушка попала в его кабинет и где записи с нее установлено не было.

20 ноября 2019 года в сеть слили диктофонные записи из кабинета Романа Трубы. В них в частности говорится о резонансных уголовных делах против топ чиновников Украины. На одной из записей слышно, что дело против Петра Порошенко контролирует глава Офиса Президента Андрей Богдан. А в записи от 19 сентября президент Зеленский поставил голове ГБР ряд задач относительно открытия дел по конкретным госструктурах. Согласно записи, если бы Труба выполнил задание, то остался бы на посту в 2020 году.

Адвокаты Порошенко подали в НАБУ и Генпрокуратуру заявления о фигурантах опубликованных записей разговоров из кабинета Романа Трубы. Они считают, что в этих разговорах речь идет о незаконном вмешательстве в работу правоохранительных органов со стороны Офиса президента Украины.

24 декабря 2019 года Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований. А уже 27 числа подписал указ, которым уволил Трубу с должности директора ГБР. А назначил на его место временно исполнять обязанности нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.