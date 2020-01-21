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      Прослуховування Гончарука: чим скандал може обернутися для організаторів

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      Хто зацікавлений у дестабілізації влади? / Фото з соціальних мереж

      У історії з прослуховуванням кабінету прем’єра Гончарука є організатор і замовники. Поставити прослушку в кабінеті прем’єра і потім злити її просто так нереально. Утім результати для організаторів можуть бути небажаними.

      Таку думку 24 каналу висловив заступник голови Українського інституту аналізу і менеджменту політики Владислав Дзівідзінський.

      До уваги: Відставка прем’єра: чому Гончарук залишився і що чекає уряд?

      Є гравці, які починають розхитувати владу, або провокувати різні сторони, щоб зміцнити власні позиції в середині владної команди,
      – вважає Дзівідзінський.

      Зокрема, експерти активно говорять, що це вигідно міністру внутрішніх справ Авакову, який може претендувати на посаду прем’єра.

      СБУ очолює близький до Зеленського Баканов. Розвідка прослуховуванням Гончарука не стане займатися. Методом виключення, це могли зробити або МВС. Або це помста колишнього глави Державного бюро розслідувань Труби,
      – зазначає політолог.

      Водночас, розповідає Дзівідзінський, українська політика не передбачувана. У ході реалізації сценарію все може піти зовсім не так, як планувалося. Сам організатор може отримати менший результат або навіть небажаний. А от хтось інший отримає зиск.

      Що відомо про скандал з Гончаруком

      15 січня в мережі з'явились кілька частин аудіозапису розмов, одним із учасників яких є нібито прем'єр Олексій Гончарук. На записах глава уряду називає себе "профаном" в економіці та говорить про "примітивне розуміння економічних процесів" президента Зеленського.

      Наступного дня Гончарук таки написав заяву про відставку та передав її президенту. Але згідно з Конституцією та законодавством, призначає і відправляє у відставку прем'єра саме Верховна Рада.

      17 січня між Зеленським та Гончаруком відбулась зустріч, де глава держави заявив, що не приймає його заяву про звільнення та дає шанс.

      Зустріч Зеленського та Гончарука: дивіться відео

      аваков
      Провали Арсена Авакова на посаді очільника МВС / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Прослушка Гончарука Володимир Зеленський Олексій Гончарук Арсен Аваков Роман Труба
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