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      Прослушивание Гончарука: чем скандал может обернуться для организаторов

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      Кто заинтересован в дестабилизации власти? / Фото из открытых источников

      В истории с прослушкой кабинета премьера Гончарука есть организатор и заказчики. Поставить прослушку в кабинете премьера и потом слить ее просто так нереально. Впрочем результаты для организаторов могут быть нежелательными.

      Такое мнение 24 каналу высказал заместитель председателя Украинского института анализа и менеджмента политики Владислав Дзивидзинский.

      К сведению: Отставка премьера: почему Гончарук остался и что ждет правительство?

      Есть игроки, которые начинают расшатывать власть, или провоцировать разные стороны, чтобы укрепить собственные позиции внутри властной команды,
      считает Дзивидзинский.

      В частности, эксперты активно говорят, что это выгодно министру внутренних дел Авакову, который может претендовать на должность премьера.

      СБУ возглавляет близкий к Зеленскому Баканов. Разведка прослушиванием Гончарука не станет заниматься. Методом исключения, это могли сделать или МВД. Или это месть бывшего главы Государственного бюро расследований Трубы,
      – отмечает политолог.

      В то же время, рассказывает Дзивидзинский, украинская политика не предсказуема. В ходе реализации сценария все может пойти совсем не так, как планировалось. Сам организатор может получить меньший результат или даже нежелательный. А вот кто-то другой получит выгоду.

      Что известно о скандале с Гончаруком

      15 января в сети появились несколько частей аудиозаписи разговоров, одним из участников которых является якобы премьер Алексей Гончарук. На записях глава правительства называет себя "профаном" в экономике и говорит о "примитивном понимании экономических процессов" президента Зеленского.

      На следующий день Гончарук таки написал заявление об отставке и передал его президенту. Но согласно Конституции и законодательству, назначает и отправляет в отставку премьера именно Верховная Рада.

      17 января между Зеленским и Гончаруком состоялась встреча, где глава государства заявил, что не принимает его заявление об увольнении и дает шанс.

      Встреча Зеленского и Гончарука: смотрите видео

      аваков
      Провалы Арсена Авакова на посту главы МВД / Инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Алексей Гончарук Арсен Аваков Владимир Зеленский Прослушка Гончарука Роман Труба
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