Стоит ли журналистам распространять сливы из Телеграма: мнения экспертов

Анонимные телеграмм-чаты активно "сливают" информацию об украинской политике. После очередных фейков, которые почти все поступают из таких чатов, перед украинцами возникает вопрос, верить ли этим анонимным источникам. Еще более важный вопрос стоит перед медиа – стоит ли вообще освещать эти "сливы".

Тайные переписки депутатов, прослушка в кабинете бывшего главы ГБР – все это появляется на различных телеграмм-каналах и впоследствии попадает в СМИ.

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Сообщения из Телеграма анализируют эксперты, а журналисты пытаются копать глубже. С начала перед редакторами стоит выбор: ставить эту, так сказать, сенсацию в эфир или подождать.

► Журналисты: Стоит защитить себя от судебных исков

"Надо взвешивать насколько ты хочешь дать эту новость в эфир, насколько она горячая, насколько она правдива. Конечно, если нет подтверждений от первого лица, такие как было с пленками Гончарука. Надо использовать конструкции "вероятно голос Гончарука", чтобы потом обезопасить себя от судебных исков", – отметил выпускающий редактор новостей на 24 канале Евгений Назаренко.

► Медиапсихолог: Замолчать невозможно

По словам медиапсихолога, замалчивать эти "сливы" в так называемую диджитал эпоху почти невозможно. На такую ​​инсайдерскую, впрочем, не всегда достоверную информацию, есть спрос.

Они хотят контроля. Ощущение, знаете, нестабильности, как будто ты сидишь на стуле, у которого не четыре ножки, а три. И ты постоянно шатаешся, пытаешься найти точку равновесия. Так и народ реагирует на все сообщения, которые есть,

– пояснила медиапсихолог Юлия Чаплинская.

► Политологи: Ты никогда не знаешь – пишут тебя или нет

Политологи говорят, что соцсети – это просто еще один инструмент. Пленки Мельниченко, пленки Онищенко распространялись не через соцсети, а эффект имели тот же. Основное отличие – автор-инкогнито. Проверить факты сложно.

"Уровень этих "сливов", честно говоря, становится уже ниже плинтуса. Если бы там были схемы, коррупция и т.д. – это было бы интересно", – сказал политолог Александр Антонюк.

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Политикам теперь стоит постоянно контролировать себя, ведь никогда не знаешь – пишут тебя или нет, и не появится ли случайно очередной разговор в Телеграме.

Ты не знаешь, где тебе пишут. История с Гончаруком четко это показала. Выйдит ли после совещания какой-то "слив" в Телеграме, или не выйдет. Но есть другая опасность – телеграмм-каналы могут распространять и фейковые новости,

– отметил политолог Тарас Семенюк.

Мысли же самой аудитории относительно уместности освещение "сливов" в СМИ разделились: одни считают, что это необходимо показывать, другие же считают, что есть достаточно более важные проверенные новости.

24 канал призывает украинцев проверять всю информацию, даже если ее публикуют очень авторитетные источники.

Что известно о "сливах" в Телеграме

Одни из самых известных телеграм-каналов: "Темный рыцарь" и канал пранкера Джокера. Пока неизвестно, кто их ведет. Например, администратор телеграмм-канала "Темный рыцарь" позиционирует себя, как человека изнутри "Слуги народа". В то же время глава фракции Давид Арахамия заявлял, что есть определенные догадки, кто это может быть. Он убежден, что канал администрирует не один человек, а целая группа.



В последние громкими были "сливы" об экс-главк ГБР Трубе, премьер-министре Гончаруке. Также громкими переписками отличились Богдан Яременко, вляпавшийся в секс-скандал, Николай Тищенко, который рассказывал то о сложностях партийной жизни, то о том, что деньги "слугам народа" будто бы платят в конвертах.