Почему отставка Гончарука не состоялась: Зеленский объяснил, сравнив премьера с автомобилем

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук остается на своей должности, потому что этому есть "объективные причины". Причем когда он устанет или не справится – то оставит кресло главы Кабмина.

Таким образом Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему решил оставить Алексея Гончарука на посту премьер-министра. Об этом глава украинского государства говорил в интервью израильскому " 9 каналу ".

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Я считаю, что всему есть объективные причины. Он, как хорошая машина, что не наездила еще то количество километров, после которой вы меняете автомобиль,

– сказал Зеленский.

И пояснил: "Я не сравниваю его с вещью, это просто аллегория". А Гончарук на самом деле – это "молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране и этому времени человек".

Впрочем, добавил украинский президент, если глава правительства не выполнит поставленные перед ним задачи, то без проблем освободит кресло премьера.

Он устанет – он уйдет, он не справится – он освободит это кресло. Это справедливо. Но еще немного нужно ему времени, чтобы показать результат,

– считает глава государства.

Зеленский отметил, что время в Украине "бежит очень быстро", а Гончарук работает только четыре месяца: "Запал у него есть".

Гончарука могли отправить в отставку: что нужно знать

15 января во сети распространили запись разговора якобы Алексея Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина. Фигуранты производили объяснения для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.

Условный "Гончарук", как гласит запись, сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и уточнил, что "примитивное" – это "простое"). Себя же "Гончарук" назвал "полным профаном" в экономике".

Впоследствии Гончарук заявил, что фразы на аудио вырваны из контекста и смонтированы, однако утром 17 января подал заявление на увольнение Зеленскому (заметим, уволить Гончарука может только Верховная Рада).

Вечером того же дня, 17 января, Владимир Зеленский не принял отставку Алексея Гончарука, и на совместной встрече с премьером дал тому "шанс и ряд поручений".