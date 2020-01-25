03:00
25 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Захарова назвала Бандеру агентом Гитлера. Замена для Собчак
      Вєсті Кремля
      22:49, 24 января
      Вести.UA: Сердючка будет руководить Укрзализныцей? "Тупой и еще тупее" в Раде
      Вєсті.UA
      19:42, 24 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020

      Почему отставка Гончарука не состоялась: Зеленский объяснил, сравнив премьера с автомобилем

      17 Читати новину українською
      Зеленский объяснил, почему оставил Гончарука на должности / ОП

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук остается на своей должности, потому что этому есть "объективные причины". Причем когда он устанет или не справится – то оставит кресло главы Кабмина.

      Таким образом Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему решил оставить Алексея Гончарука на посту премьер-министра. Об этом глава украинского государства говорил в интервью израильскому "9 каналу". 

      К теме: Об Укрзализныце, инвесторах и МВФ: Гончарук подвел итоги визита в Давос

      Я считаю, что всему есть объективные причины. Он, как хорошая машина, что не наездила еще то количество километров, после которой вы меняете автомобиль,
      – сказал Зеленский. 

      И пояснил: "Я не сравниваю его с вещью, это просто аллегория". А Гончарук на самом деле – это "молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране и этому времени человек". 

      Впрочем, добавил украинский президент, если глава правительства не выполнит поставленные перед ним задачи, то без проблем освободит кресло премьера. 

      Он устанет – он уйдет, он не справится – он освободит это кресло. Это справедливо. Но еще немного нужно ему времени, чтобы показать результат,
      – считает глава государства. 

      Зеленский отметил, что время в Украине "бежит очень быстро", а Гончарук работает только четыре месяца: "Запал у него есть".

      Гончарука могли отправить в отставку: что нужно знать

      • 15 января во сети распространили запись разговора якобы Алексея Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина. Фигуранты производили объяснения для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.
      • Условный "Гончарук", как гласит запись, сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и уточнил, что "примитивное" – это "простое"). Себя же "Гончарук" назвал "полным профаном" в экономике". 
      • Впоследствии Гончарук заявил, что фразы на аудио вырваны из контекста и смонтированы, однако утром 17 января подал заявление на увольнение Зеленскому (заметим, уволить Гончарука может только Верховная Рада). 
      • Вечером того же дня, 17 января, Владимир Зеленский не принял отставку Алексея Гончарука, и на совместной встрече с премьером дал тому "шанс и ряд поручений".

      Читайте также: Стоит ли журналистам распространять сливы из телеграмма: мнения экспертов

      Салат "Цезарь": классический рецепт приготовления популярного блюда
      24 января
      11553
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Владимир Зеленский Президент Украины Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Прослушка Гончарука Новости политики Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 01:00 Вирусный апокалипсис в Китае: откуда он взялся и грозит ли Украине
      Іван Яковина 148
      24 января , 23:13 Главные новости 24 января: коронавирус мог добраться до Украины, Дугарь изменили меру пресечения
      271
      23 января , 14:00 В главном покерном онлайн-турнире января разыграют 1 000 000 гривен
      71
      24 января , 09:00 Как не получить ожоги и что делать, если это произошло
      153
      24 января , 21:22 Обзор ноутбука Lenovo YOGA S940: производительность в изысканном дизайне
      Анастасія Можаровська 76
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук