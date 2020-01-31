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      Зеленський вже 2 тижні знає, хто "слухав" Гончарука – ЗМІ

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      Олексій Гончарук / Getty images

      Аудіозапис розмови прем’єр-міністра Гончарука з міністеркою фінансів Маркаровою та заступницею глави Нацбанку Рожковою монтували на комп’ютері журналіста розслідувальної телепрограми, що виходить на одному з найбільш рейтингових каналів.

      Принаймні, таку інформацію зі своїх джерел у МВС та СБУ отримало "Дзеркало тижня". Уже на другий день після "касетного скандалу" з Гончаруком про автора запису знав президент Зеленський.

      Актуально: Прослушка в кабінеті Гончарука: справу засекретили, що про це каже сам прем’єр

      Вже на ранок після появи ютюб-роликів президент отримав оперативну довідку від СБУ з приводу того, як міг здійснюватися запис, ким, де монтувалася і як розміщувався на ютюб. У той же день Зеленський отримав аналогічний документ від відомства Арсена Авакова,
      – передають у виданні.

      Що ще про прослушку Гончарука повідомили джерела:

      • Остаточних висновків не зробили, однак в одному звіти збіглися точно: ролик монтували на комп'ютері журналіста-розслідувача одного з рейтингових телевізійних каналів.
      • Опублікування цієї інформації не відбувається, оскільки це може мати неконтрольовані наслідки для внутрішньополітичних розкладів в оточенні самого Зеленського.

      Анонсовані Зеленським 2 тижні для розслідування справи минають. Тим часом генпрокурор Руслан Рябошапка днями заявив: результатів розслідування немає і анонсував боротьбу з приватними спецслужбами, які займаються несанкціонованою прослушкою.

      СБУ заведене кримінальне провадження засекретила.

      Як виник скандал із прослуховуванням Гончарука?15 січня у мережі опублікували записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, заступника голови НБУ Катерини Рожкової, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової, міністра розвитку економіки Тимофія Милованова та заступника голови НБУ Дмитра Сологуб.

      Одним із перших опублікував відео у фейсбуці Олександр Дубінський. Він та нардеп Максим Бужанський останнім часом критикують Кабмін у соцмережах.

      В оприлюдненому записі фігуранти нібито виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні. При цьому під час розмови "Гончарук" сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте"). Сам Гончарук також говорить про те, що він "повний профан" в економіці.

      Зверніть увагу: нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський перед своїм приходом у парламент був відомим українським журналістом та блогером, ведучим програми "Гроші" і керівником творчої групи департаменту журналістських розслідувань телеканалу 1+1.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський СБУ Міністерство внутрішніх справ Прослушка Гончарука Олексій Гончарук ЗМІ
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