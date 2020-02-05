Сначала мама любит скорость, а потом скорость любит маму, – соцсети об обысках в 1+1

Информация об обысках в офисе телеканала "1+1" появилась вечером, 5 февраля. Проверка связана со скандальной прослушкой премьера Алексея Гончарука. В соцсетях уже активно обсуждают события в офисе известного телеканала.

15 января в сеть слили записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой и других чиновников. Они обсуждали объяснение для президента Зеленского относительно причин укрепления курса гривны.

Обратите внимание: СБУ проводит обыск в офисе телеканала 1+1: видео

Во время разговора "Гончарук" сказал, что он "полный профан" в экономике. Также он добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое").

СБУ подозревает, что скандальную запись разговора премьера Алексея Гончарука монтировали на компьютере журналиста "1+1" Евгения Куксина, а потом слили в сеть. Именно поэтому в офис телеканала пришли с обысками.

Важно! Все, что известно о Евгении Куксине – читайте в нашем материале по ссылке.

Реакция соцсетей

В соцсетях пользователи неоднозначно отреагировали на обыски в "1+1".

Сейчас СБУ проводит обыск в офисе 1+1. Пытаются найти журналистские стандарты,

– написал Антон Ходза.

Редактор "24 канала" Елена Трибушная отметила, что "сначала мама любит скорость, а потом скорость любит маму". Дело в том, что недавно Александр Дубинский именно так объяснил резонансное расследование по элитному автопарку: "Мама любит скорость".

Дмитрий Литвин отметил, что "сегодняшний обыск и завтрашний парламентский день, переходящий в ночь, – это поворотный момент в нашей политике".

Журналист "Цензор.НЕТ" Евгений Кузьменко считает, что "кровавые зеленые лапы всенародного преступного режима дотянулись до инакомыслящих нардепа Дубинского и его соратников".

Надеюсь, скоростная мама Д. уже помчалась от тихоходов из СБУ,

– написал журналист.

Денис Бигус написал, что "на самом деле шли обыскивать телеграм-канал, но на грамм промахнулись".

Пользователи шутят, что СБУ пытаются найти в офисе "плюсов" несколько серий "Сватов" и нарезки из "Квартала 95".

СБУ проводит обыски на канале 1+1. Пытаются найти несколько серий Сватов и нарезки с Квартала 95. — Денис Днепр (@dendnepro) February 5, 2020

Кроме того, соцсети уже взорвались мемами об обысках СБУ в офисе "1+1".



Соцсети шутят из-за обысков / коллаж Perepichka News