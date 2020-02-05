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      Сначала мама любит скорость, а потом скорость любит маму, – соцсети об обысках в 1+1

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      Соцсети взорвались мемами из-за обысков / Коллаж 24 канала

      Информация об обысках в офисе телеканала "1+1" появилась вечером, 5 февраля. Проверка связана со скандальной прослушкой премьера Алексея Гончарука. В соцсетях уже активно обсуждают события в офисе известного телеканала.

      15 января в сеть слили записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой и других чиновников. Они обсуждали объяснение для президента Зеленского относительно причин укрепления курса гривны.

      Обратите внимание: СБУ проводит обыск в офисе телеканала 1+1: видео

      Во время разговора "Гончарук" сказал, что он "полный профан" в экономике. Также он добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое").

      СБУ подозревает, что скандальную запись разговора премьера Алексея Гончарука монтировали на компьютере журналиста "1+1" Евгения Куксина, а потом слили в сеть. Именно поэтому в офис телеканала пришли с обысками.

      Важно! Все, что известно о Евгении Куксине – читайте в нашем материале по ссылке.

      Реакция соцсетей

      В соцсетях пользователи неоднозначно отреагировали на обыски в "1+1".

      Сейчас СБУ проводит обыск в офисе 1+1. Пытаются найти журналистские стандарты,
      – написал Антон Ходза.

      Редактор "24 канала" Елена Трибушная отметила, что "сначала мама любит скорость, а потом скорость любит маму". Дело в том, что недавно Александр Дубинский именно так объяснил резонансное расследование по элитному автопарку: "Мама любит скорость".

      Дмитрий Литвин отметил, что "сегодняшний обыск и завтрашний парламентский день, переходящий в ночь, – это поворотный момент в нашей политике".

      Журналист "Цензор.НЕТ" Евгений Кузьменко считает, что "кровавые зеленые лапы всенародного преступного режима дотянулись до инакомыслящих нардепа Дубинского и его соратников".

      Надеюсь, скоростная мама Д. уже помчалась от тихоходов из СБУ,
      – написал журналист.

      Денис Бигус написал, что "на самом деле шли обыскивать телеграм-канал, но на грамм промахнулись".

      Пользователи шутят, что СБУ пытаются найти в офисе "плюсов" несколько серий "Сватов" и нарезки из "Квартала 95".

      Кроме того, соцсети уже взорвались мемами об обысках СБУ в офисе "1+1".

      обшуки сбу 1+1 меми
      Соцсети шутят из-за обысков / коллаж Perepichka News

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Обыск на 1+1 Новости политики Новости Украины СБУ СМИ Прослушка Гончарука Олександр Дубинский Алексей Гончарук Криминальные новости Курьезные новости
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