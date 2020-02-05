21:30
5 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 НЕГОДА В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: РПЦ винайшла вакцину проти коронавірусу. Якутія втече від Путіна
      Вєсті Кремля
      21:59, 4 лютого
      Вєсті.UA: Школа для "слуг народу". Кива дав поради, як оплачувати комуналку
      Вєсті.UA
      19:43, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 НЕГОДА В УКРАЇНІ

      Спершу мама любить швидкість, а потім швидкість любить маму, – соцмережі про обшуки в 1+1

      2961 Читать новость на русском
      Соцмережі вибухнули мемами через обшуки / facebook.com

      Інформація про обшуки в офісі телеканалу "1+1" з’явилася ввечері, 5 лютого. Перевірка пов'язана зі скандальною прослушкою прем’єра Олексія Гончарука. У соцмережах уже активно обговорюють події в офісі відомого телеканалу.

      15 січня у мережу злили записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, заступника голови НБУ Катерини Рожкової та інших чиновників. Вони обговорювали пояснення для президента Зеленського щодо причин зміцнення курсу гривні.

      Зверніть увагу: СБУ проводить обшук в офісі телеканалу 1+1: відео

      Під час розмови "Гончарук" сказав, що він "повний профан" в економіці. Також він додав, що у президента Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте"). 

      СБУ підозрює, що скандальний запис розмови прем’єра Олексія Гончарука монтували на комп'ютері журналіста "1+1" Євгена Куксіна, а потім злили у мережу. Саме тому в офіс телеканалу прийшли з обшуками.

      Важливо! Все, що відомо про Євгена Куксіна – читайте у нашому матеріалі за посиланням.

      Реакція соцмереж

      У соцмережах користувачі неоднозначно відреагували на обшуки в "1+1".

      Зараз СБУ проводить обшук в офісі 1+1. Намагаються знайти журналістські стандарти,
      – написав Антон Ходза.

      Редакторка "24 каналу" Олена Трибушна зазначила, що "спершу мама любить швидкість, а потім швидкість любить маму". Справа у тому, що нещодавно Олександр Дубінський саме так пояснив резонансе розслідування про елітний автопарк: "Мама любить швидкість".

      Дмитро Литвин зауважив, що "сьогоднішній обшук і завтрашній парламентський день, що переходить в ніч, – це поворотний момент в нашій політиці".

      Журналіст "Цензор.НЕТ" Євген Кузьменко вважає, що "криваві зелені лапи всенародного злочинного режиму дотяглися до інакодумців нардепа Дубінського і його соратників".

      Сподіваюся, швидкісна мама Д. вже помчала від тихоходів з СБУ,
      – написав журналіст.

      Денис Бігус написав, що "насправді, йшли обшукувати телеграм-канал, але на грам промахнулися".

      Користувачі жартують, що СБУ намагаються знайти в офісі "плюсів" декілька серій "Сватів" і нарізки з "Квартала 95".

      Окрім того, соцмережі уже вибухнули мемами про обшуки СБУ в офісі "1+1".

      обшуки сбу 1+1 меми
      Соцмережі жартують через обшуки/ Колаж Perepichka News

       

      Держава має втрутитися: Кулеба про "дивні" імена для дитини
      сьогодні
      13058
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Олександр Дубінський Олексій Гончарук Прослушка Гончарука Обшук на 1+1 Новини України ЗМІ Курйозні новини СБУ Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:30 Євген Куксін може бути причетний до прослушки Гончарука: біографія журналіста 1+1
      Анастасія Зазуляк 1641
      сьогодні , 19:01 СБУ проводить обшук в офісі телеканалу 1+1: відео
      Лія Бонавська 4912
      2 лютого , 19:52 Куди піти у лютому: найцікавіші події Києва
      752
      1 лютого , 12:22 Як назвати дитину в лютому: імена для хлопчиків та дівчаток
      Марія Бондар 12507
      сьогодні , 18:40 Обмеження зарплат урядовцям: якими будуть наслідки заяв Зеленського
      Інна Жолобович 2292
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук