Спершу мама любить швидкість, а потім швидкість любить маму, – соцмережі про обшуки в 1+1

Інформація про обшуки в офісі телеканалу "1+1" з’явилася ввечері, 5 лютого. Перевірка пов'язана зі скандальною прослушкою прем’єра Олексія Гончарука. У соцмережах уже активно обговорюють події в офісі відомого телеканалу.

15 січня у мережу злили записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, заступника голови НБУ Катерини Рожкової та інших чиновників. Вони обговорювали пояснення для президента Зеленського щодо причин зміцнення курсу гривні.

Зверніть увагу: СБУ проводить обшук в офісі телеканалу 1+1: відео

Під час розмови "Гончарук" сказав, що він "повний профан" в економіці. Також він додав, що у президента Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте").

СБУ підозрює, що скандальний запис розмови прем’єра Олексія Гончарука монтували на комп'ютері журналіста "1+1" Євгена Куксіна, а потім злили у мережу. Саме тому в офіс телеканалу прийшли з обшуками.

Важливо! Все, що відомо про Євгена Куксіна – читайте у нашому матеріалі за посиланням.

Реакція соцмереж

У соцмережах користувачі неоднозначно відреагували на обшуки в "1+1".

Зараз СБУ проводить обшук в офісі 1+1. Намагаються знайти журналістські стандарти,

– написав Антон Ходза.

Редакторка "24 каналу" Олена Трибушна зазначила, що "спершу мама любить швидкість, а потім швидкість любить маму". Справа у тому, що нещодавно Олександр Дубінський саме так пояснив резонансе розслідування про елітний автопарк: "Мама любить швидкість".

Дмитро Литвин зауважив, що "сьогоднішній обшук і завтрашній парламентський день, що переходить в ніч, – це поворотний момент в нашій політиці".

Журналіст "Цензор.НЕТ" Євген Кузьменко вважає, що "криваві зелені лапи всенародного злочинного режиму дотяглися до інакодумців нардепа Дубінського і його соратників".

Сподіваюся, швидкісна мама Д. вже помчала від тихоходів з СБУ,

– написав журналіст.

Денис Бігус написав, що "насправді, йшли обшукувати телеграм-канал, але на грам промахнулися".

Користувачі жартують, що СБУ намагаються знайти в офісі "плюсів" декілька серій "Сватів" і нарізки з "Квартала 95".

СБУ проводит обыски на канале 1+1. Пытаются найти несколько серий Сватов и нарезки с Квартала 95. — Денис Днепр (@dendnepro) February 5, 2020

Окрім того, соцмережі уже вибухнули мемами про обшуки СБУ в офісі "1+1".



Соцмережі жартують через обшуки/ Колаж Perepichka News