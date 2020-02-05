Євген Куксін може бути причетний до прослушки Гончарука: біографія журналіста 1+1

СБУ підозрює, що скандальний запис розмови прем’єра Олексія Гончарука монтували на комп'ютері журналіста "1+1" Євгена Куксіна, а потім злили у мережу. Все, що відомо про Євгена Куксіна – читайте у матеріалі 24 каналу.

Євген Куксін працює кореспондентом в управлінні журналістських проектів "1+1 Продакшн".

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Біографія Євгена Куксіна

Євген Куксін народився 29 липня 1994 року у місті Вишневе Києво-Святошинського району Київської області.

Упродовж останніх 5 років Куксін проживає в Україні. У журналіста загальна середня освіта.

Куксін веде блог "Лиса правда" у фейсбуці, телеграмі та на ютуб-каналі. Він розповідає про політичні процеси в Україні. Куксін часто критикує нинішню владу, зокрема, прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Блог Євгена Куксіна "Лиса Гора" – шукайте за посиланням.

Політичні амбіції Куксіна

У 2019 році Євген Куксін балотувався до Верховної Рада 9-го скликання шляхом самовисування, але не пройшов.

У своїй передвиборній програмі Куксін написав, що він має "плани зупинити ймовірні фальсифікації, підготовка яких, за моєю інформацією, активно триває".

Журналістська діяльність

Куксін працює на "1+1" та знімає журналістські розслідування.

Сам журналіст зазначав, що за роки професійної діяльності йому вдалося відзняти ряд гучних сюжетів та репортажів. Серед яких матеріали про:

Контрабанду товарів до України;

Роботу "чорних" нотаріусів-реєстраторів, які обслуговують колекторів;

Систему постачання дизелю до окупованих територій Донецької та Луганської області із російського Ростову;

Махінації на виборах президента України.

Обшуки СБУ в офісі телеканалу "1+1": до чого тут Куксін

Інформація про обшуки в офісі телеканалу "1+1" з’явилася ввечері, 5 лютого.

До теми: СБУ проти 1+1: канал опублікував офіційну реакцію на обшуки

Перевірка пов'язана зі скандальною прослушкою прем’єра Олексія Гончарука. Правоохоронці підозрюють, що запис розмови глави уряду монтували на комп'ютері журналіста "плюсів" Євгена Куксіна, а потім злили у мережу.



В офісі "1+1" СБУ проводила обшук 5 лютого/ Фото з фейсбук-сторінки Євгена Куксіна

Куксіна підозрюють у порушенні статті 359 – незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації. Якщо провину журналіста доведуть, йому загрожує ув'язнення від 7 до 10 років.

Прослушка Гончарука: коротко про головне

15 січня у мережу злили записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, заступника голови НБУ Катерини Рожкової, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової, міністра розвитку економіки Тимофія Милованова, заступника голови НБУ Дмитра Сологуба, заступниці очільника Офісу Президента Юлії Ковалів.

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Вони нібито готували пояснення для президента Зеленського щодо причин зміцнення курсу гривні. Під час розмови "Гончарук" сказав, що він "повний профан" в економіці. Також він додав, що у президента Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте").

Згодом Гончарук заявив, що фрази на аудіо вирвані з контексту та змонтовані, однак вранці 17 січня подав заяву на звільнення Зеленському хоча її має розглядати Верховна Рада.

Увечері того ж дня, 17 січня, Володимир Зеленський не прийняв відставку Олексія Гончарука, та на спільній зустрічі з прем'єром дав тому "шанс та низку доручень".

До речі: Зеленський вже 2 тижні знає, хто "слухав" Гончарука – ЗМІ