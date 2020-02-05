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      Прослушка Гончарука: Рябошапка розповів про ситуацію із розслідуванням

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      "Плівки Гончарука", – Рябошапка каже, що результати будуть за 2 тижні / Getty images

      Поки що слідство не має остаточних результатів розслідування щодо прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука. По цій справі звітуватимуть через 1-2 тижні.

      Розслідування проводить СБУ, про це розповів генеральний прокурор Руслан Рябошапка під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 5 лютого.

      До теми: Зеленський вже 2 тижні знає, хто "слухав" Гончарука – ЗМІ

      Рябошапка вже повідомляв, що Володимир Зеленський дав 2 тижні для розслідування. Прослуховування Гончарука опублікували у мережі 15 січня.

      Ми заслуховували це провадження минулого тижня. Поки що немає остаточних результатів і я думаю, що десь протягом тижня-двох, як нам повідомляли наші колеги, ми будемо спроможні мати результат, про який ми повідомимо Президенту і суспільству,
      – зазначив він. 

      Як виник скандал із прослуховуванням Гончарука?

      15 січня у мережі опублікували записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, заступника голови НБУ Катерини Рожкової, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової, міністра розвитку економіки Тимофія Милованова, заступника голови НБУ Дмитра Сологуба, заступниці очільника Офісу Президента Юлії Ковалів.

      В оприлюдненому записі фігуранти нібито виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні.

      При цьому під час розмови "Гончарук" сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте"). Сам Гончарук також говорить про те, що він "повний профан" в економіці.

      Що про цю історію повідомляють ЗМІ із посиланням на джерела:

      • Остаточних висновків не зробили, однак в одному звіти збіглися точно: ролик монтували на комп'ютері журналіста-розслідувача одного з рейтингових телевізійних каналів.
      • Опублікування цієї інформації не відбувається, оскільки це може мати неконтрольовані наслідки для внутрішньополітичних розкладів в оточенні самого Зеленського.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Прослушка Гончарука Олексій Гончарук Новини політики СБУ Розслідування Офіс генпрокурора
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