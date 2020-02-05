Прослушка Гончарука: Рябошапка рассказал о ситуации с расследованием

Пока что следствие не имеет окончательных результатов расследования о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. По этому делу будут отчитываться через 1-2 недели.

Расследование проводит СБУ, об этом рассказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 5 февраля.

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Рябошапка уже сообщал, что Владимир Зеленский дал 2 недели для расследования. Прослушивание Гончарука опубликовали в сети 15 января.

Мы заслушали это производство на прошлой неделе. Пока нет окончательных результатов и я думаю, что где-то в течение недели-двух, как нам сообщали наши коллеги, мы будем способны иметь результат, о котором мы сообщим Президенту и обществу,

– отметил он.

Как возник скандал с прослушиванием Гончарука?

15 января в Сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, главы Минфина Оксаны Маркаровой, министра развития экономики Тимофея Милованова, заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, заместителя главы Офиса Президента Юлии Ковалив.

В обнародованной записи фигуранты якобы производили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.

При этом во время разговора "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое"). Сам Гончарук также говорит о том, что он "полный профан" в экономике.

Что об этой истории сообщают СМИ со ссылкой на источники: