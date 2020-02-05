Евгений Куксин может быть причастен к прослушке Гончарука: биография журналиста 1+1

СБУ подозревает, что скандальную запись разговора премьера Алексея Гончарука монтировали на компьютере журналиста "1+1" Евгения Куксина, а потом слили в сеть. Все, что известно про Евгения Куксина – читайте в материале 24 канала.

Евгений Куксин работает корреспондентом в управлении журналистских проектов "1+1 Продакшн".

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Биография Евгения Куксина

Евгений Куксин родился 29 июля 1994 года в городе Вишневое Киево–Святошинского района Киевской области.

В течение последних 5 лет Куксин проживает в Украине. У журналиста общее среднее образование.

Куксин ведет блог "Лысая правда" в Фейсбуке, Телеграме и на ютуб–канале. Он рассказывает о политических процессах в Украине. Куксин часто критикует нынешнюю власть, в частности, премьер–министра Украины Алексея Гончарука.

Блог Евгения Куксина "Лысая Гора" – ищите по ссылке.

Политические амбиции Куксина

В 2019 году Евгений Куксин баллотировался в Верховную Раду 9–го созыва путем самовыдвижения, но не прошел.

В своей предвыборной программе Куксин написал, что у него есть "планы остановить возможные фальсификации, подготовка которых, по моей информации, активно продолжается".

Журналистская деятельность

Куксин работает на "1+1" и снимает журналистские расследования.

Сам журналист отмечал, что за годы профессиональной деятельности ему удалось отснять ряд громких сюжетов и репортажей. Среди них материалы про:

Контрабанду товаров в Украину;

Работу "черных" нотариусов–регистраторов, которые обслуживают коллекторов

Систему поставок дизеля на оккупированные территории Донецкой и Луганской области из российского Ростова;

Махинации на выборах президента Украины.

Обыски СБУ в офисе телеканала "1+1": при чем здесь Куксин

Информация об обысках в офисе телеканала "1+1" появилась вечером, 5 февраля.

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Проверка связана со скандальной прослушкой премьера Алексея Гончарука. Правоохранители подозревают, что запись разговора главы правительства монтировали на компьютере журналиста "плюсов" Евгения Куксина, а потом слили в сеть.



В офисе "1+1" СБУ проводила обыск 5 февраля / Фото с фейсбук–страницы Евгения Куксина

Куксина подозревают в нарушении статьи 359 – незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации. Если вину журналиста докажут, ему грозит тюремное заключение от 7 до 10 лет.

Прослушка Гончарука: коротко о главном

15 января во сеть слили записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, руководительницы Минфина Оксаны Маркаровой, министра развития экономики Тимофея Милованова, заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, заместителя главы Офиса Президента Юлии Ковалив.

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Во время совещания они якобы готовили объяснения для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны. Во время разговора "Гончарук" сказал, что он "полный профан" в экономике. Также он добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – значит "простое").

Впоследствии Гончарук заявил, что фразы аудио вырваны из контекста и смонтированы, однако утром 17 января подал заявление на увольнение Зеленскому хотя его должна рассматривать Верховная Рада.

Вечером того же дня, 17 января, Владимир Зеленский не принял отставку Алексея Гончарука, и на совместной встрече с премьером дал тому "шанс и ряд поручений".

Кстати: Зеленский уже 2 недели знает, кто "слушал" Гончарука – СМИ