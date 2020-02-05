СБУ против 1+1: канал опубликовал официальную реакцию на обыски

В среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины пришла на телеканал "1+1", где в помещении редакции проекта "Деньги" провела обыски на рабочих местах. На телеканале уже успели отреагировать – там заверили, что не знают причин обысков, но это первый такой случай за все время независимости Украины.

Руководство телеканала может лишь предположить, что обыски связаны с разоблачительной деятельностью проекта "Деньги". Об этом говорится в заявлении телеканала, которое публикует "ТСН".

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Обычно программа является источником важной информации. Мы возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет, зато журналисты сами стали заложниками своей разоблачительной деятельности,

– говорится в заявлении.

В то же время телеканал обратился к журналистам, чтобы информация про обыски получила огласку, что "не позволит политическим силам использовать их ресурс для давления на свободу медиа".

"Такие "визиты" является полным нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимые СМИ. "1+1 медиа" обращается к председателю СБУ Ивану Баканову с просьбой прокомментировать ситуацию, известно ли ему о причинах проведения следственных действий в помещении редакции "Деньги", – отмечает телеканал в своем заявлении.

Резюмируя свое заявление, в "1+1" выразили надежду, что аргументы руководства Службы безопасности будут достаточно весомыми и действительно связанными с вопросами национальной безопасности.

Что известно об обысках в "1+1"?В среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины приехала с обыском в офис телеканала "1+1", который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. Официальная причина проверки пока не известна. Однако по данным источников, обыск связан с записью разговора премьера Алексея Гончарука.



Ранее правоохранители сообщали, что запись разговора главы правительства с чиновниками Кабмина якобы монтировали на компьютере журналиста-расследователя. Им может быть журналист "плюсов" Евгений Куксин.