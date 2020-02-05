У помешканні журналістів 1+1 провели обшуки: що вилучила СБУ

СБУ 5 лютого влаштувала обшук в офісі телеканалу 1+1. Згодом правоохоронці навідалися з обшуками додому до журналістів програми "Секретні матеріали" Євгена Куксіна та Дениса Данька.

Про це розповіли самі журналісти. Наразі вони перебувають на робочому місці в офісі "1+1" на вулиці Куренівській, де досі триває обшук.

Важливо: СБУ проводить обшук в офісі телеканалу 1+1: відео

Денис Данько розповів, що правоохоронці вилучили у нього 3 флешки, робочий системний блок, планшет і ноутбук. Проте мобільний телефон у журналіста не забирали.

Водночас журналіст Куксін додав, що слідчі вилучили з редакції його комп'ютер. Також правоохоронці вимагали, вби він надати пристрій, яким нібито здійснював прослуховування прем’єр-міністра Олексія Гончарука.



СБУ вилучила в офісі "1+1" системні блоки комп'ютерів журналістів / скріншот

Згодом СБУ почала обшук у нього вдома. Куксін відзначив, що мешкає сам і побоюється, що приміщення після обшуку залишать із зламаними замками.

Окрім того, керівник департаменту журналістських проєктів 1+1 Максим Шиленко розповів, що правоохоронці також приходили з обшуком до журанліста Олександра Низовцева, який вже давно не працює на телеканалі.



Обшук вдома у колишнього журналіста 1+1 / фото Олександра Дубінського

Чому СБУ проводить обшуки в офісі 1+1:

Обшук СБУ в офісі "1+1" пов'язаний не з роботою телеканалу, а з діяльністю журналістів його програми "Гроші" та "Секретні матеріали".

Правоохоронці підозрюють, що журналіст-розслідувач "плюсів" Євген Куксін причетний до скандальної прослушки прем’єра Олексія Гончарука. Зокрема, на його комп'ютері нібито монтувався запис розмови глави уряду, який потім злили у мережу.

Група 1+1 медіа наголошує, що перевірка може бути пов'язана з їхніми розслідуваннями та викриттями. У медіа також заявили, що вважають нинішній обшук порушенням журналістської недоторканності та тиском на незалежне ЗМІ.

Через обшуки в офісі "1+1" 6 лютого відбудеться екстрене засідання Комітету з питань свободи слова Верховної Ради. На нього запросили представників СБУ, "1+1" та юристів.

Що відомо про прослуховування Гончарука?15 січня у мережу злили записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, чиновників НБУ Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової та міністра розвитку економіки Тимофія Милованова. Вони нібито готували пояснення для президента Зеленського щодо причин зміцнення курсу гривні.



Під час розмови "Гончарук" сказав, що він "повний профан" в економіці. Також він додав, що у президента Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте").



Згодом правоохоронці повідомили, що запис розмови глави уряду з чиновниками Кабміну нібито монтували на комп'ютері журналіста-розслідувача одного з рейтингових телевізійних каналів.