В доме журналистов 1+1 провели обыски: что изъяла СБУ

СБУ 5 февраля устроила обыск в офисе телеканала 1+1. Впоследствии правоохранители наведались с обысками домой к журналистам программы "Секретные материалы" Евгению Куксину и Денису Данько.

Об этом рассказали сами журналисты. Сейчас они находятся на рабочем месте в офисе "1+1" на улице Куреневской, где до сих пор продолжается обыск.

Важно: СБУ проводит обыск в офисе телеканала 1+1: видео

Денис Данько рассказал, что правоохранители изъяли у него 3 флешки, рабочий системный блок, планшет и ноутбук. Однако мобильный телефон у журналиста не забирали.

В то же время журналист Куксин добавил, что следователи изъяли из редакции его компьютер. Также правоохранители требовали, чтобы он предоставил устройство, которым якобы осуществлял прослушивание премьер-министра Алексея Гончарука.



СБУ изъяла в офисе "1+1" системные блоки компьютеров журналистов / скриншот

Впоследствии СБУ начала обыск у него дома. Куксин отметил, что живет один и опасается, что помещение после обыска оставят со сломанными замками.

Кроме того, руководитель департамента журналистских проектов 1+1 Максим Шиленко рассказал, что правоохранители также приходили с обыском к журналисту Александру Низовцеву, который уже давно не работает на телеканале.



Обыск дома у бывшего журналиста 1+1 / фото Александра Дубинского

Почему СБУ проводит обыски в офисе 1+1:

Обыск СБУ в офисе "1+1" связан не с работой телеканала, а с деятельностью журналистов программы "Деньги" и "Секретные материалы".

Правоохранители подозревают, что журналист-расследователь "плюсов" Евгений Куксин причастен к скандальной прослушке премьера Алексея Гончарука. В частности, на его компьютере якобы монтировалась запись разговора главы правительства, который потом слили в сеть.

Группа 1+1 медиа отмечает, что проверка может быть связана с их расследованиями и разоблачениями. В медиа также заявили, что считают нынешний обыск нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимое СМИ.

Из-за обысков в офисе "1+1" 6 февраля состоится экстренное заседание Комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады. На него пригласили представителей СБУ, "1+1" и юристов.

Что известно о прослушивании Гончарука?15 января в сеть слили записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, чиновников НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, начальника Минфина Оксаны Маркаровой и министра развития экономики Тимофея Милованова. Они якобы готовили объяснение для президента Зеленского относительно причин укрепления курса гривны.



Во время разговора "Гончарук" сказал, что он "полный профан" в экономике. Также он добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое").



Впоследствии правоохранители сообщили, что запись разговора главы правительства с чиновниками Кабмина якобы монтировали на компьютере журналиста-расследователя одного из рейтинговых телевизионных каналов.