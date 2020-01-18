Коломойський намагається "збити Гончарука": репутаційні удари по уряду

Напередодні по українському уряду було зроблено одразу два потужних репутаційних удари. Перший стосувався підвищення зарплатні політикам, другий – аудіозаписів з кабінета прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Скандал навколо зарплат

Першою новиною з'явилось те, що міністр культури і його заступники отримали в 10 разів більшу зарплатню за грудень, ніж зазвичай. Володимир Бородянський – 134 тисячі гривень, його перший заступник вдвічі більше, а держсекретар Міністерства культури і взагалі майже 500 тисяч.

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При цьому в жовтні він отримав всього 6,5 тисяч. Чиновники задекларували відповідні доходи в деклараціях. Міністр пояснив таке підвищення бажанням залишати на посадах найкращих, які мають отримати ринкову для топменеджерів зарплатню.



Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський

Пізніше стало відомо, що в грудні вищу зарплатню отримали міністри в усіх міністерствах та їх заступники. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко за грудень мав 233 тисячі, міністр юстиції Денис Малюська – 226 тисяч, а наприклад, прем'єр-міністр – приблизно 75 тисяч.

Гончарук заступився за урядовців, зазначивши, що високий рівень зарплатні – запобіжник від схематозу в Кабміні. Але додав, що деякі міністри отримали зарплату з затримкою за попередні місяці роботи. Тобто восени отримували лише голу ставку.

При цьому, повідомлення про зростання в кілька разів зарплатні депутатів виявилось фейком.

В Раді, до речі, одразу почався неформальний з'їзд "соціалістів", які почали критикувати міністрів та інших топових посадовців, які отримують високі оклади. Парад тривав і в соціальних мережах. Очолив його ніхто інший, як батько українського популізму Олег Ляшко.

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Навіть погрожував ініціювати відкриття кримінальної справи проти міністрів. В принципі, "слуги народу" самі загнали себе в цю ситуацію, коли мали виправдовуватись.

Як же пояснювати високу зарплатню виборцям, які голосували за те, "щоб президент жив як простий вчитель, а вчитель – як президент". Але це самообман. Рівень відповідальності, компетентності і корупційних ризиків вчителя та президента чи навіть міністра – непорівнянний.

Тож не коректно порівнювати зарплатню. Оплата праці топових посадовців має бути високою. Володимир Бородянський мав рацію щодо того, що хороший фахівець управлінець не прийде на зарплатню в 15 тисяч гривень.

А якщо він на неї прийшов, значить працювати не в інтересах всіх, а дуже невеличкої групи громадян. Адже достатньо високі зарплати отримують депутати, міністри і прем'єри в усіх успішних європейських країнах.

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Станом на 2018 рік очолювала рейтинг топ-зарплатні Ангела Меркель: з двох посад – понад 300 тисяч євро на рік, що майже в 18 разів перевищує мінімальну зарплату в країні, де вона одна з найбільших.



Ангела Меркель – одна з найбільш оплачуваних прем'єрок

Також великий розрив у окладі прем'єрів і мінімальних зарплатах Великобританії, Франції, Швеції, Данії, тощо. По суті, найбагатших європейських країнах. Але так само, наприклад, у сусідній Польщі – в 10 разів практично.

Є, звісно, різниця між нашими ситуаціями. На відміну від своїх західних колег дії українських прем'єрів поки що не привели українську економіку ні до успішності Німеччини чи Швеції, ні навіть до Польщі.

Так само не знаю, чи можна вважати коректним розрахунок зарплатні міністра культури на рівень керівників топових українських компаній. Поки що держава Україна не може зрівнятись з ними по успішності. Але чим швидше визнаємо, що зарплатня топкерівника держави не може бути такою ж, як у вчителя, тим швидше зможемо вирахувати оптимальну цифру.

До речі, треба, аби це була саме ставка. Бо вона фіксована і за якісь "потрібні рішення" її не можна совати туди-сюди. Це мало б стати стримуючим антикорупційним фактором, звісно лише в сукупності з ефективною роботою правоохоронців.

Скандальні "плівки Гончарука"

Не встиг вщухнути скандал з розміром зарплатні, як розгорівся новий. У мережі опублікували відео, на якому прем'єр-міністр у розмові зі своїми підлеглими нібито критикує свої власні економічні знання, а також президента. Він за фахом юрист, до речі. Аудіозапис широко розійшовся по ЗМІ.

Що за скандал навколо "прослушки Гончарука"?У мережі поширили аудіозапис, на якому кілька людей обговорюють підготовку доповіді президенту щодо економічної політики, а також причини і наслідки зростання курсу гривні. Як стверджується, запис був зроблений 16 грудня, а в нараді брали участь Гончарук, заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, міністерка фінансів Оксана Маркарова, заступниця керівника ОП Юлія Ковалів та інші.



Резонансу ситуації надає те, що взагалі прослуховують членів уряду та таке прослуховування відбувається у будівлі Кабміну. Пізніше Ковалів спростувала свою участь у нараді. А пресслужба уряду повідомила, що не має інформації про справжність поширених аудіозаписів.

А в анонімних телеграм-каналах, які ведуть наближені до олігарха Коломойського депутати, і паралельно у російських ЗМІ почали віщувати відставку Гончарука. Того ж вечора прем'єр разом з головою фракції Давидом Арахамією був на прийомі у президента. Арахамія переконував, що цю тему навіть не підіймали.

Водночас, запросили Гончарука і на засідання фракції, де навпаки вирували пристрасті. Частина депутатів таки змусили поставити на голосування питання про відставку і воно з тріском провалилось. Проголосували всього 10 людей.



Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук

Наступного дня Гончарук повідомив, що написав заяву про відставку. Та передав її не на розгляд Раді, а президенту. Це викликало шквал обурення у депутатів. Пояснив це прем'єр тим, що у Зеленського великий кредит довіри. А він з ним в одній команді, тож нехай той і вирішує.

Процедура відставки прем'єра: як вона відбувається?В Україні, згідно з Конституцією та законодавством, призначає і відправляє у відставку прем'єра саме Верховна Рада України. Тому Гончарук потрапив під шквал критики, буцімто через "неправильну" подачу заяви про відставку.



Як пояснив прем'єр-міністр, він написав заяву на ім'я голови Верховної Ради, але дав її президенту. У такий спосіб він хоче продемонструвати свою довіру главі держави. Імовірно, через записи з Кабміну, які потрапили у мережу.

Варто пам'ятати, що відставка прем'єра тягне за собою відставку всього уряду. Якщо подумати логічно, чи мають зараз у "Слузі народу" кандидатів на пост глави уряду? Чи є у партії кандидатури на посаду кожного міністерства? Які політичні, репутаційні та економічні ризики тягне за собою відставка уряду після п'яти місяців роботи? Очевидно, що ризики завеликі.

Голова "Слуги народу" в Раді Давид Арахамія усім своїм виглядом показував, що президентська політсила не в захваті від ідеї звільнення прем'єра. А якщо хтось і хотів, мовляв треба вміти пробачати.

Хто хотів відставки Гончарука

Як вдалося з'ясувати з власних джерел, педалював на фракції відставку Гончарука одіозний Максим Бужанський. А практично всі люди, які його підтримали, входять до так званої "групи Коломойського." Незрозумілим чином це все відбулося у день відставки всього російського уряду, до речі.



"Слуга народу" Максим Бужанський

Ці ж депутати, які голосували на фракції за відставку Гончарука, першими почали вимагати відставку уряду після інформації про зарплатню. Джерела у фракції "Слуги народу" розповіли, що Коломойський вже не один місяць намагається "збити Гончарука", аби отримати більш лояльного прем'єра. Який би і в питанні "Приватбанку", і в іншому бізнесі сприяв. Під кого це може бути зроблено?

Одним з варіантів називають Арсена Авакова, до якого Коломойський регулярно заїжджає. Та таке призначення через токсичність міністра депутати, з якими мені вдалось поспілкуватись, вважають нереалістичним.



Провали Арсена Авакова на посаді очільника МВС / Інфографіка 24 каналу

Та про відставку "тимчасового міністра" Авакова з посади поки що в керівництві "Слуги народу" серйозно не говорять.

Хоча перша, нібито добровільна, відставка вже відбулась: завершує роботу в уряді міністерка з питань розвитку громад Альона Бабак. Рада проголосує за це на наступній сесії в лютому. Звісно, якщо президент і Рада не вирішать відставити весь уряд.

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Говорять про можливу відставку навесні, після ухвалення ключових реформ (грального бізнесу, ринку землі). Зокрема йдеться про прізвища кількох міністрів – Милованова, Скалецької, Малюськи і, можливо, Бородянського. Та остаточно це обговорюватимуть вже навесні.

Навіщо було тоді писати заяву про відставку, спитаєте ви? Щоб зробити красивий реверанс "приношу вибачення президенту" за сказане, і при цьому не визнавати достовірність записів.