Переклав відповідальність на Зеленського: для чого Гончаруку епопея з відставкою

Щойно почався новий політичний рік, а у владній конструкції президента Зеленського вибухнула перша урядова криза. Після цілої серії інформаційних атак на уряд, та скандалів, які їх спровокували. В момент, коли здавалося, що конфлікти вже врегульовані, очільник уряду раптом повідомив, що йде у відставку.

Чому Гончарук заявив про відставку

Ця заява стала неочікуваною для всіх, оскільки буквально днем раніше той самий Гончарук казав, що не збирається припиняти боротьбу. А напередодні навіть нібито зустрічався з Зеленським і той у приватній розмові підтримав прем'єра.

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Що за скандал навколо "прослушки Гончарука"?У мережі поширили аудіозапис, на якому кілька людей обговорюють підготовку доповіді президенту щодо економічної політики, а також причини і наслідки зростання курсу гривні. Як стверджується, запис був зроблений 16 грудня, а в нараді брали участь Гончарук, заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, міністерка фінансів Оксана Маркарова, заступниця керівника ОП Юлія Ковалів та інші.



Резонансу ситуації надає те, що взагалі прослуховують членів уряду та таке прослуховування відбувається у будівлі Кабміну. Пізніше Ковалів спростувала свою участь у нараді. А пресслужба уряду повідомила, що не має інформації про справжність поширених аудіозаписів.

То що ж відбулося? Звідки така різка зміна поведінки? Сам Гончарук пояснив це так: "Нам принципово мати довіру всередині команди. Останнім часом навколо уряду точиться велика кількість атак і маніпуляцій".



Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук

Про інформаційні атаки на уряд, я розповідав раніше. Якщо коротко: так звана група Коломойського в Раді запустила й роздмухала декілька скандалів. Спершу з нібито зависокими зарплатами міністрів, потім – з "плівками Гончарука".

Обидва нібито вдалося погасити, принаймні все про це свідчило. Але ініціатори атаки так не вважали. Прем'єр же пояснив, що саме для того, аби цей конфлікт зняти, він і написав заяву.

Про те, що цей крок справді не був узгоджений з президентом, свідчить місце, куди прем'єр заяву приніс: на Банкову. За законом рішення про відставку голови уряду приймає Верховна Рада. А свою заяву прем'єр передав главі держави.

Процедура відставки прем'єра: як вона відбувається?В Україні, згідно з Конституцією та законодавством, призначає і відправляє у відставку прем'єра саме Верховна Рада України. Тому Гончарук потрапив під шквал критики, буцімто через "неправильну" подачу заяви про відставку.



Як пояснив прем'єр-міністр, він написав заяву на ім'я голови Верховної Ради, але дав її президенту. У такий спосіб він хоче продемонструвати свою довіру главі держави. Імовірно, через записи з Кабміну, які потрапили у мережу.

Виглядає на те, що Гончарук вирішив перекласти відповідальність за своє право очолювати уряд саме на Зеленського. Мовляв, якщо президент довіряє йому, уряд залишиться працювати. Так глава держави дасть зрозуміти усім, що нападки на міністрів беззмістовні. А Гончарук залишиться на посаді і навіть збільшить свій вплив.

Про слід Коломойського у скандалах

Першим, хто оприлюднив так звані "плівки Гончарука" був депутат Олександр Дубінський.

В 19-00 у нас собрание фракции Слуг Народа, на котором будет присутствовать Гончарук. Иду спросить, правда ли он... Опубліковано Александром Дубинским Середа, 15 січня 2020 р.



Дубінський – людина Коломойського. А цього олігарха дуже не влаштовує нинішній уряд, який намагається тісно співпрацювати з МВФ. А Фонд вимагає аби "Приватбанк" не повертали Коломойському. Кабмін навіть написав спеціальний законопроєкт, який заборонить це зробити.

Олігарху дуже потрібен контроль над цим банком. Саме державний "Приват" є зараз позивачем проти Коломойського. Через ці позови мільярди олігарха заблоковані по усьому світу.

Якщо олігарх поверне собі вплив на банк, він просто спустить ці позови на гальма. Ну не буде ж сам він проти себе судитись. Та й не тільки в цьому питанні чинний уряд заважає олігарху і його бізнес-імперії. І він дуже зацікавлений у тому, щоб його замінити.

І все той самий Дубінський вже навіть казав на кого:



Коломойський має давні партнерські зв'язки з Аваковим. Тож, на перший погляд, ця схема виглядає дуже логічною. Але чинний міністр внутрішніх справ вже давно – ніби червона ганчірка для всіх. Уявіть собі, який буде скандал.

Тому насправді просувати за цією ширмою на пост прем'єра оточення Коломойського може зовсім іншу, компромісну фігуру.

Наприклад, чинного міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета. Чудовий медійний образ: молодий реформатор, ІТ-геній, успішний підприємець і банкір. Суспільство буде у захваті.



Дмитро Дубілет

Ця версія, яка лунає вже деякий час, може здаватись фантастичною. Але згадайте, що Дубілет-молодший – син партнера Коломойського по бізнесу. І згадайте, хто єдиним з міністрів не потрапив в скандал з високими зарплатами? Правильно, Дубілет, який отримав лише 12 тисяч.

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Тож, що ми маємо у підсумку? Коломойський організував атаку на чинний уряд. Гончарук, аби заручитися підтримкою президента пішов у ва-банк. І саме Зеленський особисто мав прийняти рішення: задоволений він роботою чинного прем'єра та уряду чи буде міняти їх.

А якщо буде то на кого? Арсена Авакова, відставки якого давно вимагає суспільство, і якого відверто просуває група Коломойського? Шукати якусь компромісну фігуру? Або нового технократа, і ще 17 технократів йому в команду.

Важливо! Гончарук залишається на посаді прем'єр-міністра. Ввечері 17 січня Зеленський "помилував" його, провів з ним спільну зустріч та дав низку доручень.

Зустріч Зеленського та Гончарука: дивіться відео

Але як ще раз продемонстрував цей тиждень – події в країні розгортаються дуже стрімко, тож в будь-який момент усе може змінитись до навпаки.