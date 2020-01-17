Гончаруку дали шанс: Разумков роз’яснив неоднозначний жест із заявою прем’єра

До Верховної Ради заява глави уряду так і не надійшла. Все тому, що це радше був політичний жест. Якби ж Зеленський погодився звільнити Гончарука, той, мабуть, переадресував би документ відразу на розгляд парламенту.

Так вважає спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Про це він розповів в інтерв’ю на каналі "Україна 24".

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Думаю, що це був більше політичний жест прем'єр-міністра, і він звернувся до президента з такою пропозицією. Якби президент підтримав цю пропозицію, я думаю, що прем'єр-міністр звернувся б до Верховної Ради з відповідною вже формальною заявою про те, що він буде складати з себе повноваження,

– висловив свою думку Разумков.

Він уточнив: на ім’я спікера така заява від Гончарука не надходила.

"Колеги запитали, ми сказали, що такої заяви у нас на руках фактично немає. Можливо, він передав заяву президенту держави, однак до Верховної Ради вона не надходила, роз’яснив Разумков.

"Епопея" зі звільненням Гончарука: коротко