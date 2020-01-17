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      Гончаруку дали шанс: Разумков роз’яснив неоднозначний жест із заявою прем’єра

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      Дмитро Разумков / Getty images

      До Верховної Ради заява глави уряду так і не надійшла. Все тому, що це радше був політичний жест. Якби ж Зеленський погодився звільнити Гончарука, той, мабуть, переадресував би документ відразу на розгляд парламенту.

      Так вважає спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Про це він розповів в інтерв’ю на каналі "Україна 24".

      Це цікаво: Гончарук пояснив, чому уникає питань щодо резонансної прослушки за його участю

      Думаю, що це був більше політичний жест прем'єр-міністра, і він звернувся до президента з такою пропозицією. Якби президент підтримав цю пропозицію, я думаю, що прем'єр-міністр звернувся б до Верховної Ради з відповідною вже формальною заявою про те, що він буде складати з себе повноваження,
      – висловив свою думку Разумков.

      Він уточнив: на ім’я спікера така заява від Гончарука не надходила.

      "Колеги запитали, ми сказали, що такої заяви у нас на руках фактично немає. Можливо, він передав заяву президенту держави, однак до Верховної Ради вона не надходила, роз’яснив Разумков.

      "Епопея" зі звільненням Гончарука: коротко

      • Ввечері 15 січня у мережі поширили запис неоднозначної розмови нібито Олексія Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну. В оприлюдненому записі фігуранти нібито виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні.
      • Під час розмови "Гончарук" сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте"). Сам Гончарук також говорить про те, що він "повний профан" в економіці. Звучало у записах і про його бажання звільнитися.
      • Ці плівки нібито таки були записані у кабінеті прем’єра, однак фрази на аудіо – вирвані з контексту та змонтовані. Принаймні, так казав сам Гончарук.
      • Однак вже вранці 17 січня він приголомшив заявою – подав документ про власне звільнення на розгляд Зеленського. Втім, найцікавіше те, що звільнити Гончарука може лиш Верховна Рада.
      • Врешті ввечері 17 січня Зеленський "помилував" Гончарука, провів з ним спільну зустріч та дав низку доручень.
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      17 січня
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Верховна Рада Дмитро Разумков Новини політики Олексій Гончарук Прослушка Гончарука
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