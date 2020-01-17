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      Гончарук пояснив, чому уникає питань щодо резонансної прослушки за його участю

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      Олексій Гончарук / Пресслужба Офісу Президента

      Прем’єр-міністр Олексій Гончарук і надалі відмовляється давати будь-які коментарі щодо прослушки за його участю, яку нещодавно злили в мережу. Також він під час спілкування з журналістами уникнув питання щодо заяви про відставку.

      Відео з відповідною реакцією Гончарука опублікував у своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Павловський. На кадрах поки ще чинний український прем’єр підкреслив, що не хоче давати будь-яких коментарів, поки не буде позиції президента.

      Важливо! Зеленський не прийняв відставку Гончарука та дав йому шанс

      Очевидно, те що відбулося, тобто сам факт прослуховування, – це ненормально. Але я поки що утримаюсь від коментарів. У нас є багато версій, багато ідей на цю тему. Але зараз ми говоримо про роботу. Ми продовжуємо працювати. Ми почали з ігрових автоматів, потім були нелегальні заправки, ліс, будівельна галузь. І це лише початок. Маємо дуже амбітні плани, 
      – підкреслив Гончарук. 

      Прослушка Гончарука: з'явилося відео з реакцією прем'єра 

      Зауважимо, що і раніше Гончарук напряму не коментував появу записів нібито з наради за участю та керівників українських відомств. Він лише підкреслював, що проти нього та команди президента загалом вже давно триває кампанія. Так було як під час першого його звернення після скандалу, так і у Верховній Раді, коли він парламентарям пояснював свою заяву про відставку.

      Ми прийшли у владу змінювати країну завдяки цій людині – завдяки Володимиру Олександровичу Зеленському. Ми всі його поважаємо, і для нас принципово мати довіру всередині команди на 100%,
      – так пояснив Гончарук, чому подав свою заяву про відставку президентові, а не звернувся до Верховної Ради, як цього вимагає закон.

      Що відомо про злив записів за участю Гончарука та українських топпосадовців

      15 січня у мережу злили аудіозаписи з голосами нібито прем'єра Олексія Гончарука, заступників голови НБУ Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової, міністра розвитку економіки Тимофія Милованова та заступниці очільника Офісу Президента Юлії Ковалів. Остання заявила, що це не її голос. Вони готували пояснення президенту щодо економічної політики, причин і наслідків зростання курсу гривні. Під час розмови не лунає нічого кримінального та протизаконного. Здебільшого українські посадовці обговорюють робочі моменти та економічну ситуацію в Україні.

      Однак, поява цих записів усе ж набула резонансу. Передусім через те, що прослуховування кабінету прем'єра вже апріорі є гучною подією. Крім того, людин з голосом, схожим на голос Гончарука, відзначається кількома гучними фразами. Він, зокрема, каже, що є "повним профаном" у економіці. Також "Гончарук" зауважив, що у президента Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" означає "просте"), називає гаранта Вовою та збирається йому пояснити економічні процеси в країні на прикладі салату "Олів’є". Крім того, лунають слова "соросята ухандохали економіку". 

      Владні структури поки ще офіційно не підтвердили справжність цих записів. Зокрема, кажуть, що їх склеїли з фрагментів нарад у Кабміні. Щоправда, президент Зеленський усе ж зобов'язав правоохоронців за 2 тижні встановити, хто злив цю прослушку. Водночас голова фракції "Слуга народу" зазначив, що нараду за участю Олексія Гончарука могли або прослуховувати, або записувати просто на мобільний телефон.

      Радимо ознайомитися! Гончарук заявив про відставку: що треба знати про прем'єр-міністра

       

       

      як розгоралися останні події навколо олексія гончарука 
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Новини політики Олексій Гончарук Прослушка Гончарука
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