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      На посаду Гончарука з'явилась курйозна вакансія на сайті з пошуку роботи

      1252 Читать новость на русском
      На посаду прем'єра у мережі опублікували жартівливу вакансію / oi5.ru/n322493603

      На одному з сайтів з пошуку роботи в Україні з'явилась вакансія "прем'єр-міністра України" – очевидно у зв’язку з тим, що справжній прем’єр Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Компанія, яка розмістила вакансію, називається "Україна".

      У вакансії про посаду "прем’єр-міністра" вказано, що працювати головою уряду доведеться на повній зайнятості. Зарплата буде визначена за домовленістю. При цьому трохи нижче вказано, що залежно від інтенсивності праці зарплата начебто становитиме 50-60 тисяч гривень на місяць.

      Читайте також: "Цирк на дроті": як українці реагують на можливу відставку Гончарука

      вакансія на посаду прем'єр-міністра сайт пошуку роботи курйози
      Жартівливе оголошення про вакансію на посаду прем'єр-міністра

      Щодо адреси офісу, то у вакансії вказано, що місце роботи "в історичній будівлі" в центрі Києва. Претендентам на "посаду" пропонують "чай і каву за рахунок роботодавця", власний кабінет з приймальнею та службове авто для користування.

      Колектив майбутніх співробітників "прем'єра" в оголошенні назвали "молодим і творчим".

      пошук роботи сайт вакансія на посаду прем'єр-міністра курйози
      Жартівливе оголошення про вакансію на посаду прем'єр-міністра

      Щодо вимог до кандидата на посаду, то в нього не має бути боргів по аліментах і стягнень за корупційні правопорушення "за останній рік". Також перевагами претендентів назвали почуття гумору і зв'язки з "Газпромом".
       
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      Жартівливе оголошення про вакансію на посаду прем'єр-міністра

      Що відомо про заяву Гончарука про відставку

      Вранці 17 січня Гончарук повідомив, що написав заяву про відставку та передав її президентові Володимирові Зеленському. В Офісі Президента повідомили, що глава держави розгляне цю заяву.

      Згодом Гончарук уточнив, що його заява оформлена відповідно до Конституції, тобто написана на ім'я голови парламенту, і президент має право внести її в Раду в будь-який момент.

      Щодо причин свого рішення про відставку, то Гончарук сказав під час виступу в Раді, що останнім часом уряд став жертвою великої кількості інформаційних атак та маніпуляцій. Мовляв, їх мета – розбрат всередині владної команди та створення уявлення про те, що хтось не поважає президента, а "це неправда".

      Читайте також: Гончарук залишиться на посаді: заява політолога Фесенка

      Тим часом низка політологів та журналістів переконані, що врешті-решт Гончарук не піде у відставку. Така можливість випливає і з листування нардепів від "Слуги народу" в Раді.

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Зарплата Курйозні новини Новини політики Олексій Гончарук Робота
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