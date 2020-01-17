На посаду Гончарука з'явилась курйозна вакансія на сайті з пошуку роботи

На одному з сайтів з пошуку роботи в Україні з'явилась вакансія "прем'єр-міністра України" – очевидно у зв’язку з тим, що справжній прем’єр Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Компанія, яка розмістила вакансію, називається "Україна".

У вакансії про посаду "прем’єр-міністра" вказано, що працювати головою уряду доведеться на повній зайнятості. Зарплата буде визначена за домовленістю. При цьому трохи нижче вказано, що залежно від інтенсивності праці зарплата начебто становитиме 50-60 тисяч гривень на місяць.

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Жартівливе оголошення про вакансію на посаду прем'єр-міністра

Щодо адреси офісу, то у вакансії вказано, що місце роботи "в історичній будівлі" в центрі Києва. Претендентам на "посаду" пропонують "чай і каву за рахунок роботодавця", власний кабінет з приймальнею та службове авто для користування.

Колектив майбутніх співробітників "прем'єра" в оголошенні назвали "молодим і творчим".



Жартівливе оголошення про вакансію на посаду прем'єр-міністра

Щодо вимог до кандидата на посаду, то в нього не має бути боргів по аліментах і стягнень за корупційні правопорушення "за останній рік". Також перевагами претендентів назвали почуття гумору і зв'язки з "Газпромом".

Жартівливе оголошення про вакансію на посаду прем'єр-міністра Що відомо про заяву Гончарука про відставку

Вранці 17 січня Гончарук повідомив, що написав заяву про відставку та передав її президентові Володимирові Зеленському. В Офісі Президента повідомили, що глава держави розгляне цю заяву.

Згодом Гончарук уточнив, що його заява оформлена відповідно до Конституції, тобто написана на ім'я голови парламенту, і президент має право внести її в Раду в будь-який момент.

Щодо причин свого рішення про відставку, то Гончарук сказав під час виступу в Раді, що останнім часом уряд став жертвою великої кількості інформаційних атак та маніпуляцій. Мовляв, їх мета – розбрат всередині владної команди та створення уявлення про те, що хтось не поважає президента, а "це неправда".

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Тим часом низка політологів та журналістів переконані, що врешті-решт Гончарук не піде у відставку. Така можливість випливає і з листування нардепів від "Слуги народу" в Раді.