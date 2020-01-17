"Цирк на дроті": як українці реагують на можливу відставку Гончарука

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зранку 17 січня написав заяву про відставку. Під час виступу у Верховній Раді Гончарук наголосив, що зробив це для того, "щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до президента". Однак частина українців переконана, що відставку міг спричинити скандал довкола "прослушки Гончарука".

Все, що треба знати про відставку Гончарука

Зранку 17 січня Олексій Гончарук написав заяву про відставку та передав її президенту Володимиру Зеленському з правом внесення у парламент.

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В Офісі Президента вже відреагували на заяву глави Кабміну Олексія Гончарука. У пресслужбі повідомили, що Зеленський розгляне заяву і про результати повідомлять окремо. Наразі уряд продовжує працювати у штатному режимі, поки президент не ухвалить рішення.

Реакція українців на можливу відставку Гончарука

Новина про намір Олексія Гончарука піти у відставку викликала різні емоцій в українців. Деякі з них бачать у цьому рішенні фактичний перехід влади від чинного Президента України Зеленського до олігарха Ігоря Коломойського.

Зверніть увагу! Зеленському ще під час передвиборчої кампанії постійно приписували зв'язки з Коломойським. Однак глава держави переконував, що їх пов'язували лише спільні бізнес-інтереси і не більше. Проте сам Коломойський зізнався, що допомагав йому порадами – і продовжує це робити.

Відставка уряду в Росії - транзит влади від Путіна до Путіна.

Відставка уряду в Україні - транзит влади від Зеленського до Коломойського. — Serhii Vysotskyi (@vysotskys) January 17, 2020

Також українці поділяють думку, що Зеленський не прийме відставку Гончарука і чинний прем'єр залишиться на посаді.

Моя думка - Гончарук буде працювати далі. Відставка не буде прийнята. Просто так потрібно було зробити - подати заяву. — Юлия987 (@0Kj68L6bJ5nt1Kz) January 17, 2020

Не вірю у відставку Гончарука. По 1, її повинна підтримати ВРУ яка збереться аж 4.02 по плану. По 3, відставка Гончарука тягне за собою відставку всього Уряду. По 3, в УЗеленського банально проблеми з кадрами. По 4, МВФ. Хоча все це цілком може бути не важливо і відставка буде. — ДревляниН (@freeukrman) January 17, 2020

Інша частина українців називають відставку Гончарука "цирком на дроті".

- куме, а що таке "цирк на дроті"??



- ну, наприклад, "відставка" прем'єра Гончарука @PMHoncharuk .. — Роман Москаль (@RomanMoskal70) January 17, 2020

Крім того, існує думка, що відставка спричинена "прослушкою Гончарука", матеріали якої оприлюднили 15 січня.

Мене вже нудить від попкорну...



ПиСи. Значить аудіозаписи таки реальні.https://t.co/mJiK1nmqOF — Вільний Вітер (@veteran_2006) January 17, 2020

Що відомо про "прослушку Гончарука"

У мережі опублікували записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси: прем'єра Олексія Гончарука, заступника голови НБУ Катерини Рожкової, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової, міністра розвитку економіки Тимофія Милованова, заступника голови НБУ Дмитра Сологуба, заступниці очільника Офісу Президента Юлії Ковалів.

В оприлюдненому записі фігуранти нібито виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні. Під час розмови людина, що за голосом схожа на Гончарука сказала, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте"). Сам Гончарук також говорить про те, що він "повний профан" в економіці. У Кабінеті міністрів спростували інформацію про те, що Гончарук після оприлюднення цих записів написав заяву про звільнення.