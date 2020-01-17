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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      "Цирк на дроті": як українці реагують на можливу відставку Гончарука

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      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук / 24 канал

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зранку 17 січня написав заяву про відставку. Під час виступу у Верховній Раді Гончарук наголосив, що зробив це для того, "щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до президента". Однак частина українців переконана, що відставку міг спричинити скандал довкола "прослушки Гончарука".

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      • В Офісі Президента вже відреагували на заяву глави Кабміну Олексія Гончарука. У пресслужбі повідомили, що Зеленський розгляне заяву і про результати повідомлять окремо. Наразі уряд продовжує працювати у штатному режимі, поки президент не ухвалить рішення.

      Реакція українців на можливу відставку Гончарука

      Новина про намір Олексія Гончарука піти у відставку викликала різні емоцій в українців. Деякі з них бачать у цьому рішенні фактичний перехід влади від чинного Президента України Зеленського до олігарха Ігоря Коломойського. 

      Зверніть увагу! Зеленському ще під час передвиборчої кампанії постійно приписували зв'язки з Коломойським. Однак глава держави переконував, що їх пов'язували лише спільні бізнес-інтереси і не більше. Проте сам Коломойський зізнався, що допомагав йому порадами – і продовжує це робити.

      Також українці поділяють думку, що Зеленський не прийме відставку Гончарука і чинний прем'єр залишиться на посаді.

      Інша частина українців називають відставку Гончарука "цирком на дроті".

      Крім того, існує думка, що відставка спричинена "прослушкою Гончарука", матеріали якої оприлюднили 15 січня.

      Що відомо про "прослушку Гончарука"

      У мережі опублікували записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси: прем'єра Олексія Гончарука, заступника голови НБУ Катерини Рожкової, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової, міністра розвитку економіки Тимофія Милованова, заступника голови НБУ Дмитра Сологуба, заступниці очільника Офісу Президента Юлії Ковалів.

      В оприлюдненому записі фігуранти нібито виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні. Під час розмови людина, що за голосом схожа на Гончарука сказала, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте"). Сам Гончарук також говорить про те, що він "повний профан" в економіці. У Кабінеті міністрів спростували інформацію про те, що Гончарук після оприлюднення цих записів написав заяву про звільнення.

       

       

      Гончарук заявив про відставку: що треба знати про прем'єр-міністра
      сьогодні
      41508
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Прослушка Гончарука Олексій Гончарук Володимир Зеленський Верховна Рада Скандал
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